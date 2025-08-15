AKTUÁLNE Streľba blízko mešity! Polícia hlási dvoch zranených

ÖREBRO - Dvaja ľudia boli zranení pri streľbe blízko mešity v meste Örebro v centrálnom Švédsku. Informovala o tom dnes podľa agentúry Reuters švédska polícia, ktorá incident klasifikuje ako pokus o vraždu.
"Prijali sme hovor o podozrivom závažnom násilnom trestnom čine v súvislosti s mešitou v Örebro. Na mieste je niekoľko záchranných služieb a polícia," uviedla tiež polícia.
„Bol na ceste von z mešity. Potom prišiel ďalší muž a vystrelil štyri alebo päť rán. Potom vystrelil ďalšie rany,“ uviedol svedok streľby pre televíziu SVT.
Vo februári v Örebro 35-ročný útočník zastrelil na miestnej škole desať ľudí, následne postrelil aj seba a zomrel v nemocnici. Bývalý študent školy bol podľa médií nezamestnaný, viedol samotársky život a mal psychické problémy. Išlo o doteraz najhorší útok tohto druhu vo Švédsku.