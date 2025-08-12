Vodič jazdil pod vplyvom drog v Šali! Išiel zo strany na stranu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ŠAĽA - Dopravní policajti zo Šale odhalili vodiča, ktorý skombinoval tri druhy omamných látok a následne si sadol za volant auta. Vozidlo Renault spozorovali počas osobitnej kontroly. Ich pozornosť upútal spôsob jazdy, vodič viedol auto zo strany na stranu a náhle menil rýchlosť jazdy, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Rýchlotest na zistenie drog v organizme odhalil u 28-ročného vodiča prítomnosť benzodiazepínov, kokaínu a THC. Tento výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. Biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie.