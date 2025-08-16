Šokujúca TRAGÉDIA v spálni: Manželka nešťastnou náhodou udusila muža: Hrozivé detaily

PORTO - V Portugalsku došlo tento týždeň k šokujúcej tragédii. Manželka neúmyselne udusila svojho muža po tom, ako na neho spadla z postele. Na to, aby ženu z obete stiahli, bolo potrebných päť ľudí.
V pondelok nadránom sa v portugalskej oblasti Campanhã v Porte odohrala tragická udalosť. 59-ročný muž prišiel o život po tom, čo ho udusilo telo jeho partnerky. Informuje o tom denník Correio da Manhã. Incident sa odohral v spálni páru po tom, ako sa žena rozhodla, že ide za svojím manželom, ktorý ležal na zemi. Keď sa z postele postavila, stratila rovnováhu a spadla na svojho partnera. Muž útlej postavy zostal pod manželkou zakliesnený.
Ženu museli zdvíhať piati ľudia
Susedia, ktorých privolali zúfalé výkriky ženy volajúcej o pomoc, sa pokúsili zasiahnuť. Násilne otvorili dvere bytu, ale už bolo neskoro. Muž ležal na podlahe bez známok života, pričom jeho partnerka zostala uväznená medzi stenou a posteľou, neschopná sa sama zdvihnúť.
Na miesto boli okamžite privolaní dobrovoľní hasiči z Porta a sanitka s pohotovostným tímom. Napriek intenzívnym snahám o resuscitácii sa život muža nepodarilo zachrániť. Na zdvihnutie ženy z tela jej partnera bolo nakoniec potrebných päť ľudí. Polícia po príchode na miesto činu urobila potrebné úkony a začala vyšetrovanie. Po dôkladnom preskúmaní okolností dospeli vyšetrovatelia k záveru, že išlo o tragickú nehodu s následkom udusenia.