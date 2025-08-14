Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov! Migračný tlak stúpa

BUDAPEŠŤ - Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov a polícii sa podarilo zadržať aj prevádzačov. V stredu našli policajné hliadky v krajine celkom 50 narušiteľov hraníc a štyroch prevádzačov. Podľa denníka Magyar Nemzet to oznámila vo štvrtok maďarská polícia, informuje spravodajca v Budapešti.
Najviac migrantov bolo opäť odhalených v Čongrádsko-čanádskej stolici, kde 36 narušiteľov hraníc v šiestich skupinách našli v Ásotthalome, Tiszaszigete, Röszke a v Segedíne. Ďalších 13 narušiteľov hraníc zadržali v Báčsko-malokumánskej a Rábsko-mošonsko-šopronskej stolici.
Zadržaní nelegálni migranti
Zadržaní nelegálni migranti tvrdili, že sú občanmi Afganistanu, Bangladéša, Indie, Iraku, Líbye, Maroka, Pakistanu, Palestíny, Sýrie a Turecka, avšak nedokázali to preukázať žiadnymi dokladmi. Polícia ich v súlade s platnou maďarskou legislatívou eskortovala späť k dočasným bezpečnostným hraničným zábranám. Zo štyroch prevádzačov troch zadržali v Rábsko-mošonsko-šopronskej a jedného v Báčsko-malokumánskej stolici. Polícia začala voči nim trestné stíhanie.