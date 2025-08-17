Z McLarenu zostal šrot: Vodič však vyšiel z TOHTO vraku po vlastných! Škoda sa vyšplhala na 250-tisíc

MNÍCHOV - Na mokrej diaľnici stratil 61-ročný vodič kontrolu nad športiakom s výkonom vyše 700 koní. Luxusný stroj skončil pod zvodidlami, vodič však vyviazol bez zranení.
Minulý týždeň v sobotu sa na napojení diaľnice A8 na A995 smerom do Mníchova odohrala dramatická nehoda, pri ktorej sa z exkluzívneho McLarenu stala hromada pokrúteného kovu. Podľa diaľničnej polície v Holzkirchene vozidlo na mokrej vozovke dostalo v dlhom oblúku šmyk a vodič nad ním stratil kontrolu.
Náraz pod zvodidlá
Podľa zistení išlo o model McLaren 720S alebo 750S s výkonom cez 700 koní. Športiak sa dostal do šmyku, následne narazil do betónovej bariéry a zadnou časťou sa zasunul pod kovové zvodidlá. Náraz strhol časť strechy, karoséria bola vážne zdeformovaná a trosky sa rozleteli na desiatky metrov.
Polícia odhadla škodu na viac než 250-tisíc eur – hodnotu porovnateľnú s rodinným domom. Vozidlo je podľa odborníkov na odpis.
Šťastie v nešťastí
Napriek masívnej deštrukcii vozidla vyšiel 61-ročný vodič z vraku po vlastných a bez zranení. „Vzhľadom na rozsah poškodenia ide o výnimočnú udalosť,“ uviedla podľa focus.de polícia, ktorá poukázala na vysokú nárazovú energiu.
Pravdepodobná príčina
Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že k nehode prispela nadmerná rýchlosť v kombinácii s mokrou vozovkou. Nevylučujú však ani technickú poruchu – jej možný podiel je predmetom ďalšieho skúmania.
K odstráneniu vraku a vyčisteniu cesty bola pravá jazdná strana prechodne uzavretá. Odťah a odpratávanie trosiek trvali niekoľko hodín.