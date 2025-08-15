Ďalší krok Ruska! Údajne sa pokúša zablokovať aplikáciu WhatsApp

MOSKVA - Aplikácia na zasielanie správ a telefonovanie WhatsApp tvrdí, že ruské úrady sa ju snažia zablokovať, lebo sa používateľom snaží aj novými nástrojmi zaistiť bezpečnú komunikáciu. Aplikácia vlastnená spoločnosťou Meta Platforms prisľúbila, že v úsilí o sprístupnenie šifrovanej komunikácie v Rusku bude pokračovať, píše správa agentúry Reuters
„WhatsApp je súkromný, využíva tzv. end-to-end šifrovanie (šifrovanie medzi koncovými bodmi), a vzdoruje pokusom vlády porušovať právo ľudí na bezpečnú komunikáciu, preto sa Rusko snaží zablokovať ho pre viac ako 100 miliónov Rusov,“ uviedol WhatsApp. Aplikácia dodala, že bude aj naďalej robiť všetko čo je v jej silách - pre to, aby ľuďom všade na svete - vrátane Ruska - dokázala ponúkať zmienenú šifrovanú komunikáciu.
Obmedzenie volaní cez WhatsApp a Telegram
Rusko ešte v stredu oznámilo obmedzenie volaní cez WhatsApp a Telegram s odôvodnením, že je to nevyhnutné na boj proti kriminalite. Podľa ruského úradu pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) sa tieto sociálne siete stali „hlavnými hlasovými službami používanými na podvody a vydieranie a na zapájanie ruských občanov do podvratných a teroristických aktivít“.
Obe zahraničné platformy Moskva zároveň obvinila z toho, že neposkytujú informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípadoch podvodov a terorizmu, pripomína Reuters. Rusko drasticky obmedzuje slobodu tlače i prejavu na internete odvtedy, ako vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Jeho bezpečnostné služby pritom často tvrdia, že Ukrajina používa Telegram na nábor ľudí či páchanie sabotážnych činov v Rusku.