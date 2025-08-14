Policajná akcia na Ukrajine s ďalším FIASKOM: Podozrivý, ktorý sa mal vyhrážať školám, utiekol do BIELORUSKA!

KYJEV/MINSK - Mnohí na Slovensku, ale aj v Česku, dostali silné zimomriavky po tom, ako sa na Ukrajine ukázalo, že za vyhrážkami voči našim školám zrejme stojí človek z Ukrajiny, ktorého pravdepodobne platili z Ruska. To však nie je všetko, pretože okrem toho, že slovenská polícia mala v prípade prsty tiež a jej angažovanie podľa českých kolegov nevyznelo práve užitočne, sa udiala ďalšia nepríjemná vec. Podozrivého po prepustení zrejme už orgány tak skoro neuvidia, keďže podľa všetkého utiekol do Bieloruska! Odtiaľ má zrejme namierené až do Ruska.
archívne video
S tým, že podozrivý muž sa presunul do Bieloruska informoval český portál iRozhlas.cz. "Muž je podozrivý, že v septembri 2024 poslal školám, vzdelávacím inštitúciám a strediskám voľného času v Českej republike, Lotyšsku a na Slovensku tisíce e-mailových správ, v ktorých hrozil výbuchmi," napísala k prípadu česká polícia v lete, keď v spolupráci so slovenskými a ukrajinskými kolegami zadržala podozrivého v ukrajinskom meste Dnipro. Okolo slovenskej polície sa v tom čase spustil veľký škandál, pretože podľa ich českých kolegov o prípade informovali zbytočne skoro, a to ešte v čase, kedy sa jednotlivé orgány krajín nachádzali blízko vojnového frontu.
Redakcia iRozholasu však priniesla znepokojivé zistenie po tom, ako sa rozprávali s dvoma zdrojmi z bezpečnostnej komunity. "Na Ukrajine ho vypočuli, prepustili a on utiekol do Bieloruska," povedal jeden zo zdrojov, pričom ten druhý jeho slová potvrdil: "Máte správne informácie.".
Má namierené do Ruska
Česká bezpečnostná komunita teraz ráta s tým, že cieľovou destináciou podozrivého je Rusko. "Ak tam už nie je náhodou aj teraz," dodal druhý zo zdrojov. Všetko sa udialo počas tohto leta v Dnipre, kde viaceré poznatky získané českou Bezpečnostnou informačnou službou prispeli k dolapeniu muža. Česká rozviedka po jeho zadržaní dodala, že aktivity útočníka proti školám pravdepodobne financoval aktér z Ruska. "Jednoznačne sa tým tá ruská linka potvrdzuje," nazdáva sa jeden zo zdrojov.
Na to, ako mohol mladík uniknúť z Ukrajiny, majú rôzne teórie. Napríklad tú, že tamojšia legislatíva neumožňuje maloletého človeka poslať za mreže. Útočníka vypočuli, zaistili jeho počítačovú techniku a vykonali prehliadky dvoch priestorov, no potom ho museli prepustiť. "Môžem maximálne významne mlčať," povedal pre iRozhlas.cz český zástupca v Eurojuste Pavel Zeman.