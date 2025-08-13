Stačilo jediné stretnutie a Čína dala Pavlovi STOPKU: Čína spálila všetky mosty s českým prezidentom!

PRAHA/PEKING - Čína prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom, ktorý návštevou dalajlámu 27. júla poškodil zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny. Podľa čínskeho veľvyslanectva v Prahe to dnes uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Prezidentská kancelária v reakcii na sieti X napísala, že prezidenti oboch krajín spolu nekomunikujú, preto sa na situácii nič nemení.
"Bez ohľadu na opakované protesty a dôrazný odpor Číny sa Pavel vydal do Indie, aby sa stretol s dalajlámom. To je vo vážnom rozpore s politickým záväzkom, ktorý česká vláda prijala voči čínskej vláde. S ohľadom na závažnosť Pavlovho provokatívneho rokovania sa Čína rozhodla ukončiť s ním všetky kontakty," povedal Lin.
Pavel sa s Dalajlámom stretol ešte koncom júla.
"Stretnutie prezidenta republiky s dalajlámom malo čisto súkromný charakter. Na prezidentskej úrovni medzi ČR a Čínou v súčasnosti neprebieha žiadna priama komunikácia, nejde teda o krok, ktorý by menil doterajšie nastavenia," napísala Kancelária prezidenta republiky na X.
Pavel prišiel na počesť narodenín Dalajlámu
Prezident Pavel prišiel dalajlámovi zablahoželať k 90. narodeninám do Indie, kde sa tibetský duchovný vodca zdržiava, v rámci súkromnej cesty po skončení pracovného programu v Japonsku. Krok vtedy odsúdila čínska ambasáda v Českej republike s tým, že Pavel ignoroval stanovisko čínskej strany a celkovú situáciu čínsko-českých vzťahov, keď na svojej návšteve trval. Veľvyslanectvo zároveň vyzvalo, aby Česko dodržiavalo politický záväzok jednej Číny.
Od neúspešného povstania proti čínskej nadvláde v roku 1959 a úteku z Tibetu žije 14. dalajláma v indickej Dharamsále v podhorí Himaláje, kde tiež sídli tibetská exilová vláda. Peking má Dalajlámu za separatistu, exilovú vládu neuznáva a Tibet považuje za súčasť čínskeho územia. Dalajláma obvinenia zo separatizmu odmieta a zdôrazňuje, že presadzuje pre Tibet väčšiu autonómiu a ochranu tibetskej budhistickej kultúry.