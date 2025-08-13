Smrť dieťaťa (†3) extrémnych vegánov: Nechali ho zomierať od hladu! Neuveríte, čím ho kŕmili

BIRMINGHAM - Celé Spojené kráľovstvo šokoval prípad z Birminghamu, ktorý ukazuje, kam môže zájsť slepá viera v pseudovedu a odmietanie modernej medicíny. Trojročný Abiyah zomrel po tom, čo ho jeho rodičia držali na extrémne prísnej vegánskej diéte – bez plnohodnotných jedál, iba na ovocí, orieškoch a semenách.
Izolácia a kultové presvedčenia
43-ročná Naiyahmi Yasharahyalah a jej manžel 42-ročný Tai patrili k okrajovému náboženskému hnutiu Royal Ahayah’s Witness. Svoj život uzavreli do izolácie, ovplyvnenej zmesou mysticizmu, New Age ideí a prvkov afrických tradícií. Odmietali lekárov aj akúkoľvek liečbu, verili len svojim „prikázaniam“ a zázračným uzdraveniam.
Smrť z podvýživy
Abiyah zomrel v januári 2020 na respiračné ochorenie, ktorého priebeh fatálne zhoršilo extrémne vychudnutie. Pitva odhalila rachitídu, anémiu, zastavený rast a dokonca päť zlomenín – vrátane ruky a rebier. Vyšetrovatelia potvrdili, že chlapec bol dlhodobo týraný neprijateľnou stravou a zanedbávaný.
Osem dní čakali na „reinkarnáciu“
Po smrti dieťaťa sa tragédia ešte prehĺbila. Rodičia si mysleli, že sa ich syn vráti v inom tele, a jeho telo nechali osem dní ležať v posteli. Keď sa nič nestalo, zakopali ho v záhrade prenajatého domu na Clarence Road v Handsworthe. O niekoľko mesiacov sa presťahovali do Somersetu, kde žili v karavane v biednych podmienkach.
Keď ich navštívila pracovníčka sociálnych služieb, priznali hroznú pravdu. Polícia následne ostatky exhumovala. V decembri 2022 oboch zatkla a súd ich poslal za mreže – otca na 24 rokov a 6 mesiacov, matku na 19 rokov a 6 mesiacov.
Rodina mala zlé tušenie
Sestra odsúdenej, 47-ročná Cassie Rowe, uviedla pre Daily Mail, že už dlho cítila, že sa deje niečo zlé. Naiyahmi prestala zverejňovať fotografie syna na sociálnych sieťach a kontakt so sestrou sa zúžil na minimum. Rodina po tragédii zorganizovala verejnú zbierku, aby Abiyah dostal dôstojný náhrobok.
Tragické varovanie
Príbeh je temným mementom, ako nebezpečne môže fanatická viera a odklon od reality zasiahnuť do života nevinného dieťaťa a viesť až k jeho smrti.