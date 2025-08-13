Obrovská explózia v továrni na výbušniny si vyžiadala životy 9 ľudí! Výbuch vážne poškodil aj okolité domy

CURITIBA - Deväť ľudí zahynulo v utorok pri explózii v továrni na výbušniny v meste Curitiba v juhovýchodnom brazílskom štáte Paraná, oznámili tamojšie úrady. Informuje o tom správa z agentúry AFP.
Zábery zverejnené miestnym hasičským zborom ukazujú rozsiahlu oblasť pokrytú troskami po výbuchu, ktorý nastal približne o 6.00 h miestneho času (11.00 SELČ) v metropolitnej oblasti mesta.
Po incidente bolo hlásených šesť nezvestných mužov a tri nezvestné ženy. Jeden z predstaviteľov záchranných zložiek uviedol, že už nie je nádej na ich prežitie. Pátracie práce prebiehali aj za pomoci vycvičených psov. Sedem zranených osôb bolo prevezených do neďalekých nemocníc.
Hasiči informovali, že oblasť výbuchu je vážne poškodená. V okruhu približne 1,5 kilometra majú viaceré domy rozbité okná a poškodené konštrukcie. Spoločnosť Enaex Brasil, ktorá závod prevádzkuje, oznámila, že príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Firma zároveň ponúkla psychologickú pomoc obetiam a ich rodinám.