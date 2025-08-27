Obrovská strata pre Putina: Zomrel jeho blízky propagandista! Okolnosti smrti vzbudzujú pochybnosti

MOSKVA - Bývalý šéf televízie Russia Today mal podľa štátnych médií podľahnúť chorobe, no okolnosti vzbudzujú pochybnosti.
Reťaz záhadných úmrtí v Rusku pokračuje. Najnovšou postavou, ktorá sa dostala na zoznam mŕtvych spojených s režimom, je Kyrill Vyšinskij – propagandista a blízky spojenec Kremľa. Mal iba 58 rokov a jeho náhla smrť vyvoláva otázniky.
Od obvinenia z vlastizrady k vrcholu v Kremli
Vyšinskij sa narodil na Ukrajine, no po obvinení z vlastizrady sa v roku 2019 v rámci výmeny zajatcov presunul do Ruska. Tam rýchlo vystúpil medzi kľúčových hráčov propagandistického aparátu, stal sa riaditeľom stanice Russia Today a neskôr členom Putinovej „Rady pre ľudské práva“. Zúčastňoval sa aj na prezidentskej kampani a verejne obhajoval inváziu do Ukrajiny, ktorú označoval za „demilitarizáciu a denacifikáciu“.
„Silný muž našich hodnôt“
Šéfka RT Margarita Simonjan ho po smrti označila za „odvážneho muža, ktorý za svoje hodnoty – za naše hodnoty – sedel v ukrajinskom väzení, nezlomený a silný“. Aj samotný Kremeľ ho prezentoval ako lojálneho stúpenca Putinovej politiky.
Oficiálne: smrť po chorobe. Ale akej?
Ruské štátne médiá oznámili, že Vyšinskij zomrel po „dlhej“ alebo „ťažkej“ chorobe. Konkrétna diagnóza však nebola zverejnená. Navyše, ešte počas leta vystupoval v rozhlasových reláciách a neexistujú správy o tom, že by bol vážne chorý. To vyvoláva pochybnosti o oficiálnej verzii.
Nekončiaca séria záhadných úmrtí
Vyšinskij rozhodne nie je jediný. V posledných mesiacoch sa v Rusku objavujú prípady náhlych úmrtí ľudí napojených na mocenské špičky – či už išlo o bývalých spolupracovníkov Kremľa, sudkyňu Irinu Podnosovú, alebo manažérov veľkých štátnych firiem. V júli zahynul vicešéf ropného gigantu Transneft Andrej Badalov pri páde z okna. Oficiálne správy opakujú rovnaké vzorce: ťažká choroba, samovražda či tragická nehoda.
Putin a tieň podozrivých úmrtí
Každý nový prípad vrhá tieň na samotného Putina a posilňuje špekulácie, že ruský režim sa zbavuje nepohodlných postáv – či už kritikov, alebo ľudí, ktorí príliš veľa vedia.