Kritická situácia v Pásme Gazy pokračuje: Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci

WASHINGTON - Počas administratívy amerického prezidenta Joea Bidena armáda USA zhodila do Pásma Gazy približne 1220 ton humanitárnej pomoci. Podľa zdrojov agentúry Reuters však počas vlády Donalda Trumpa možnosť pokračovať v zhadzovaní pomoci nebola nikdy seriózne zvažovaná.
Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters bola takáto možnosť považovaná za nereálnu, pretože letecké zhadzovanie by zďaleka nestačilo pokryť potreby 2,1 milióna Palestínčanov. To podľa neho platí aj v kombinácii s pomocou, ktorú do palestínskej enklávy zhadzuje Jordánsko, Spojené arabské emiráty či Británia.
Ľudskoprávne skupiny dlhodobo kritizujú letecké zhadzovanie pomoci, ktoré považujú skôr za symbolické ako skutočne účinné. Agentúra Reuters uvádza, že obrovská potreba prísunu humanitárnej pomoci v Pásme Gazy si vyžaduje otvoriť pozemné trasy, aby sa do enklávy mohla dostávať vo väčších množstvách nákladnými autami. Ťažký zhadzovaný náklad padajúci na zem môže taktiež predstavovať nebezpečenstvo pre civilistov, ktorí sa náhlia k humanitárnej pomoci.
„Proste to nebolo súčasťou diskusií,“ uviedol zdroj pod podmienkou anonymity. „Nebolo to zvažované, pretože v súčasnosti to nie je vážna možnosť,“ zhodnotil iný zdroj. Rovnakú informáciu agentúre Reuters potvrdilo aj niekoľko ďalších nezávislých zdrojov.
Podľa niektorých vysokopostavených amerických predstaviteľov bola možnosť zhadzovania pomoci do Gazy „absolútne nereálna“ a aj keby k tomu Izrael povolil Spojeným štátom využívať jeho vzdušný priestor, nie je jasné, akú veľkú „prepravnú kapacitu“ by bolo možné zabezpečiť.
„Prezident Trump vyzval ku kreatívnym riešeniam, ktoré by pomohli Palestínčanom v Gaze. Vítame akékoľvek snahy, ktoré zabezpečia dodávky potravín obyvateľom Gazy a zabránia tomu, aby sa dostali do rúk Hamasu,“ uviedol zdroj z prostredia Bieleho domu. Od konca júla letecky zhodili do Pásma Gazy palety s humanitárnou pomocou lietadlá z Nemecka, Holandska, Grécka, Talianska, Spojených arabských emirátov či Jordánska.
Al-Džazíra upresnila počet svojich novinárov zabitých pri izraelskom útoku
Arabská spravodajská televízia al-Džazíra v utorok opravila informáciu o počte svojich zamestnancov, ktorí zahynuli pri nedeľňajšom izraelskom útoku v Pásme Gazy. O život prišli štyria jej novinári, pôvodne uvádzala piatich.
Jedna z osôb pôvodne uvádzaná ako zamestnanec televízie bola reportérom na voľnej nohe. Izraelský útok na stan s novinármi v blízkosti nemocnice aš-Šifá v Gaze si tak podľa aktualizovaných informácií vyžiadal životy štyroch zamestnancov al-Džazíry, dvoch novinárov na voľnej nohe a dvoch ďalších ľudí.
Izraelská armáda uviedla, že cieľom nedeľňajšieho úderu bol spravodajca al-Džazíry Anás aš-Šaríf, ktorého označila za „teroristu“ napojeného na militantné hnutie Hamas. Podľa Izraela sa iba vydával za novinára a je zodpovedný za organizovanie raketových útokov na Izrael.
Vzťahy medzi Izraelom a televíziou al-Džazíra sú už roky napäté. Televízia v súčasnosti v krajine nemôže vysielať, čo umožnil zákon prijatý v apríli, ktorý zakazuje pôsobenie zahraničných médií ohrozujúcich bezpečnosť krajiny.
Útok na stan novinárov v Gaze vyvolal medzinárodné pobúrenie. Odsúdila ho napríklad Európska únia, Organizácia Spojených národov, Británia, Výbor na ochranu novinárov či organizácia Reportéri bez hraníc.
Armáda zneškodnila päť Palestínčanov vydávajúcich sa za pracovníkov WCK
Izraelská armáda v utorok oznámila, že pri minulotýždňovom nálete zneškodnila päť Palestínčanov, ktorých označila za militantov vydávajúcich sa za humanitárnych pracovníkov. Informuje agentúra AFP.
Päť mužov „stálo v blízkosti vozidla označeného emblémom medzinárodnej humanitárnej organizácie World Central Kitchen (WCK), hoci s touto organizáciou nemali žiadnu spojitosť... predstavovali hrozbu pre naše jednotky“, uviedla armáda vo vyhlásení.
Nešpecifikovala však, aké konkrétne nebezpečenstvo tieto osoby predstavovali ani k akému militantnému hnutiu patrili. Armáda zverejnila aj letecké zábery, na ktorých vidno osoby v žltých vestách, ktoré zvyčajne nosia humanitárni pracovníci a ktoré sa zdali byť ozbrojené, píše AFP.
Pred podniknutím útoku si armáda u WCK údajne overila, či malo vozidlo napojenie na túto organizáciu. WCK aj pre AFP potvrdila, že „vozidlo a osoby, ktoré boli predmetom záujmu, s ňou nemali žiadnu spojitosť“.
„Dôrazne odsudzujeme každého, kto sa vydáva za World Central Kitchen či inú humanitárnu organizáciu, pretože to ohrozuje civilistov a humanitárnych pracovníkov. Bezpečnosť a ochrana našich tímov sú našou najvyššou prioritou,“ dodala WCK.