Maďarsko opäť ŠOKUJE na európskej pôde: Vyhlásenie o Ukrajine a jej slobode, krajina zaradila spiatočku!

BRUSEL - Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti, zhodli sa vo vyhlásení krajiny Európskej únie s výnimkou Maďarska. Diplomatické riešenie vojny na Ukrajine, ktorú pred tromi a pol rokmi rozpútalo Rusko, musí chrániť kľúčové ukrajinské a európske bezpečnostné záujmy, zdôraznili tiež prezidenti a šéfovia vlád 26 európskych krajín podľa agentúry Reuters.
"Zmysluplné vyjednávanie je možné viesť len v kontexte prímeria alebo obmedzenia bojov," stojí okrem iného vo vyhlásení, na ktorom sa lídri dohodli v pondelok neskoro večer a bolo zverejnené dnes. Krajiny Európskej únie v ňom ďalej dávajú najavo presvedčenie, že trvalý a spravodlivý mier, ktorý prinesie stabilitu a bezpečnosť, musí rešpektovať medzinárodné právo.
Zaväzujú sa k ďalšej podpore Ukrajiny
Prezidenti a premiéri sa tiež zaväzujú k ďalšej podpore Ukrajiny v jej smerovaní k členstvu v EÚ a vítajú snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Trump sa má v piatok na Aljaške stretnúť s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom, kvôli čomu v niektorých európskych krajinách panujú obavy, aby sa spolu obaja nedohodli a potom nepostavili Ukrajinu a Európu pred hotovú vec.
Trump v pondelok uviedol, že Putinovi na schôdzke povie, že musí ukončiť vojnu, a prerokuje s ním možné podmienky mierovej dohody. "Nebudem uzatvárať dohodu. Nie je na mne, aby som uzatváral dohodu. Myslím, že dohoda by mala byť uzavretá s oboma stranami," poznamenal. Želal by si, aby sa následne uskutočnila schôdzka medzi Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.