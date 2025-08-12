Brutálny útok v lese si nahrávali na VIDEO! Maloletí školáci zbili muža, mal si písať s 13-ročným dievčaťom

ADAMOV - V lese pri Adamove v Česku sa odohrala šokujúca udalosť. Skupina maloletých chlapcov tam fyzicky napadla muža. Do lesa ho mala vylákať 13-ročná dievčina, s ktorou si údajne písal, pričom na mieste už na neho čakali jej kamaráti. Celý incident zachytili na video, ktoré sa rozšírilo na sociálnych sieťach.
Na záberoch, ktoré má k dispozícii CNN Prima News, je vidieť, ako skupina zrejme štyroch chlapcov brutálne bije muža päsťami a kope do neho. Jeden z útočníkov použil aj teleskopický obušok. Napadnutý sa snažil brániť, no napokon musel z miesta ujsť.
"Kriminalisti sa vecou začali zaoberať, v tejto chvíli máme zistenú totožnosť účastníkov konfliktu a pracujeme na jeho úplnom objasnení. Vzhľadom na to, že ide o maloletých, spolupracujeme aj s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí," uviedol policajný hovorca Pavel Šváb.
archívne video
Podľa polície udalosť v nedeľu dopoludnia oznámila žena, ktorá video videla v komunikačnej platforme. Prípad je momentálne kvalifikovaný ako ohrozovanie výchovy dieťaťa, no právna kvalifikácia sa môže ešte zmeniť.
Policajti v súčasnosti vykonávajú výsluchy a ďalšie procesné úkony, aby zistili presný priebeh a motív útoku. Kedy presne k útoku došlo, polícia neuviedla. Prípad je zatiaľ kvalifikovaný ako ohrozovanie výchovy dieťaťa, no právna kvalifikácia sa ešte môže zmeniť.