Kolumbia smúti: Senátor Uribe podľahol zraneniam dva mesiace po atentáte

BOGOTA - Kolumbijský pravicový opozičný senátor a prezidentský kandidát Miguel Uribe zomrel po tom, čo bol v júni počas predvolebného zhromaždenia v Bogote terčom atentátu. Uribe strávil dva mesiace na jednotke intenzívnej starostlivosti a podstúpil niekoľko operácií. O jeho úmrtí v pondelok informovala manželka. Informujú agentúry AFP, AP a Reuters.
Odkaz manželky
„Násilie nemôže naďalej určovať náš osud. Demokracia sa nebuduje guľkami ani krvou, ale s rešpektom a dialógom,“ uviedla Uribeho manželka Maria Claudia Tarazonová.
Zadržanie podozrivých po atentáte
Tridsaťdeväťročný Uribe bol kriticky zranený 7. júna počas predvolebného zhromaždenia v hlavnom meste, pričom utrpel strelné poranenia hlavy a nohy. Po útoku okamžite podstúpil operáciu a zostal hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti až do svojej smrti. Polícia po atentáte zadržala na mieste činu 15-ročného chlapca so strelnou zbraňou. Okrem neho zadržala aj ďalších päť podozrivých.
Uribe bol členom opozičnej konzervatívnej strany Demokratické centrum (CD), ktorú založil bývalý prezident Álvaro Uribe. Exprezident a senátor boli len menovcami. Svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách oznámil Uribe v marci. Voľby sa uskutočnia 31. mája 2026.
Rodinná tragédia a únos matky
Agentúra Reuters pripomína, že matka Uribeho, novinárka Diana Turbayová, zahynula v roku 1991 počas neúspešnej záchrannej akcie potom, čo ju uniesol Medellínsky kartel vedený drogovým barónom Pablom Escobarom.
Uribeho rodina je v kolumbijskej politike známa. Jeho starý otec Julio César Turbay Ayala bol v rokoch 1978-1982 prezidentom Kolumbie a jeho ďalší starý otec Rodrigo Uribe Echavarria viedol Liberálnu stranu. Samotný Uribe zažil podľa Reuters rýchly politický vzostup. Bol uznávaným zákonodarcom a prezidentským kandidátom známy svojím ostrým kritickým postojom voči ľavicovej vláde prezidenta Petra. Vo veku 25 rokov bol zvolený do mestského zastupiteľstva v Bogote, kde bol prominentným oponentom Petra, vtedajšieho primátora hlavného mesta, a kritizoval jeho prístup k odpadovému hospodárstvu a sociálnym programom. V parlamentných voľbách v roku 2022 viedol Uribe kandidátku CD a získal miesto v senáte. Na smrť Uribeho medzičasom reagoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý žiada spravodlivosť pre vinníkov.