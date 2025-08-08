Šéf projektantov o biodiverzite: Komu slúži škandalizovanie, keď audit nič nezistil?

Projekt, ktorý mal Slovensku pomôcť čeliť klimatickým zmenám, sa stal cieľom ostrej kritiky. A dokonca aj policajného vyšetrovania. Erudovaný odborník a vedúci projektového tímu riešiteľov priekopníckeho projektu biodiverzity v lesoch pri Gelnici a Dobšinej, Pavol Tupý, však tvrdí, že všetky práce boli vykonané podľa zákona. Vládny audit nenašiel žiadne pochybenia, no napriek tomu sa okolo projektu zdvihla vlna negatívnych emócií.
„Projekt bol prvý svojho druhu v tomto rozsahu,“ vysvetľuje Tupý. „A ako to už býva, čo je nové, vyvoláva otázky. Mnohým ľuďom skomplikoval prístup do prírody, iní ho považovali za zbytočný alebo predražený. Ale málokto rozumie tomu, čo sa reálne robilo.“
Odborné články, posudky či pozitívne skúsenosti z iných lokalít podľa neho verejnosť ignoruje. „Zvyšuje sa sucho, pramene miznú a my namiesto diskusie škandalizujeme opatrenia, ktoré pomáhajú zadržiavať vodu v krajine a obnovujú biodiverzitu,“ hovorí rozhorčene.
Polícia už spustila vyšetrovanie a začala konať vo veci pod názvom Kolumbia. Projektantov však nikto oficiálne neoslovil. „Nepoznám dôvody, prečo sa preverovanie začalo. Na audite sme vysvetlili všetko potrebné, ale inak nás nikto nepozval, aby sme obhájili našu prácu,“ tvrdí Tupý.
Kritici podľa neho často vystupujú bez odborného zázemia a médiá údajne poskytli len minimálny priestor druhej strane. „Nedávna tlačovka bola pokusom vysvetliť fakty, no potom sme sa z médií dozvedeli len pohľad na vec aj s kritikou tých, ktorí o rozsahu prác nevedia v podstate nič,“ hovorí Tupý s pocitom nespravodlivosti.
Práce sa vraj nerealizovali v menšom rozsahu – práve aopak, boli rozšírené. „Všetko je zdokumentované, zmeny schválené objednávateľom. A výsledky tu zostanú, aj keď nás osočujú.“
Dnes by možno zmenil formu komunikácie a doplnil projekt o monitoring výsledkov. „Návratné efekty týchto opatrení sú merateľné, ale musíme ich vedieť aj ukázať.“
Najväčší problém? „Neznalosť. O to viac bolí, keď sa odborná práca spochybňuje bez argumentov,“ uzatvára Tupý.
Hoci sa trestné oznámenie zatiaľ nechystá podať, vylúčiť ho do budúcna nechce. Projekt je podľa neho stále pevne postavený na odbornej pôde – len o tom nie všetci chcú počuť. Lebo žiadne negatívne reakcie od kolegov a obchodných partnerov nezaznamenali...
