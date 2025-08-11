Ostrý útok Ruska proti EÚ: Slová o nekrofílii! Dôvodom je TÁTO výzva Bruselu

MOSKVA - Diplomatická prestrelka medzi Moskvou a Európou naberá bizarné rozmery. Po výzve európskych lídrov, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zúčastnil pripravovaného summitu Putin–Trump, prišlo z Moskvy ostré a urážlivé prirovnanie, aké sa v medzinárodnej politike len tak nevidí.
Európa a Kyjev posielajú odkaz do Washingtonu
Podľa denníka New York Times sa cez víkend európski lídri spolu so zástupcami Kyjeva snažili presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pred plánovaným stretnutím s Vladimirom Putinom zvážil ich postoj k vojne na Ukrajine.
Spoločné stanovisko, ktoré v nedeľu zverejnila ukrajinská prezidentská kancelária, podpísali francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký kancelár Fridrich Merz, poľský premiér Donald Tusk, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Uspieť môže iba prístup, ktorý spája aktívnu diplomaciu, podporu Ukrajiny a tlak na Rusko, aby ukončilo svoju nezákonnú vojnu,“ uvádzajú signatári. Zároveň zdôrazňujú, že sú pripravení v pomoci Kyjevu pokračovať.
Dodali tiež, že Ukrajina musí mať slobodu rozhodovať o svojom osude a že skutočné mierové rokovania sa môžu konať iba v kontexte prímeria alebo obmedzenia bojov. „Cesta k mieru na Ukrajine nemôže byť určená bez účasti Ukrajiny,“ zdôraznili európski predstavitelia. Podľa amerických médií Trump zvažuje, že Zelenského na summit prizve.
Zacharovová: „Je to nacistický leták“
V Moskve však tieto slová vyvolali prudkú reakciu. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová na platforme Telegram označila spoločné vyhlásenie za „nacistický leták“ a Ukrajinu za „teroristický režim“. Vzápätí dodala, že „vzťah medzi Kyjevom a bruselskou byrokraciou už pripomína nekrofiliu a vyznačuje sa vrúcnym vzájomným nadšením“.
Ruské paradoxy
Iróniou zostáva, že kým Kremeľ opakovane obviňuje Kyjev a Európu z „nacizmu“, v samotnom Rusku majú niektoré extrémne pravicové skupiny výraznú vládnu podporu. Jedným z príkladov je notoricky známy motorkársky gang Noční vlci. Podľa britského think-tanku RUSI Moskva podporuje krajne pravicové hnutia aj v rôznych krajinách Európy.
Putin: Nevylučujem, ale podmienky chýbajú
Prezident Vladimir Putin sa už v minulosti k prípadnému stretnutiu so Zelenským vyjadril, že ho nevylučuje. Zároveň však dodal, že „podmienky na to zatiaľ neboli vytvorené“.