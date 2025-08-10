Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Palestínsky islamský džihád vypálil na izraelské kibuce rakety

TEL AVIV - Militantné hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) podniklo v nedeľu v izraelských pohraničných osadách raketové útoky. Informuje o tom agentúra DPA.

Hnutie vo vyhlásení uviedlo, že jeho Brigády al-Kuds vypálili rakety na kibuce Nachal Oz a Sa'ad. Izraelská armáda predtým informovala, že došlo k vystreleniu dvoch rakiet na Izrael, pravdepodobne z Pásma Gazy. Armáda sa ich pokúsila zneškodniť pomocou protiraketových systémov.

Izraelský spravodajský portál Ynet tvrdí, že jednu raketu sa podarilo zachytiť, no druhá zasiahla hospodársku budovu s dobytkom v Sa'ad. Od začiatku vojny v Pásme Gaze pred takmer dvomi rokmi palestínske militantné hnutia vystrelili na Izrael tisíce rakiet, no tieto útoky sú v súčasnosti čoraz zriedkavejšie, pripomína DPA.

