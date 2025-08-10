Matka (†47) zomrela pár dní po návrate z dovolenky! Jej manžel David netuší, čo sa stalo

CARDIFF - Mandy Cugini, 47-ročná matka dvoch detí z Cardiffu, zomrela len niekoľko dní po návrate z dovolenky v Tunisku. Jej rodina je zdrvená a stále nepozná príčinu jej náhlej smrti.
Rodina 47-ročnej Mandy Cugini z Cardiffu je zdrvená a zmätená po jej náhlom úmrtí len niekoľko dní po návrate z dovolenky v Tunisku. Mandy, matka dvoch dcér vo veku 17 a 10 rokov a nevlastnej 34-ročnej dcéry, zomrela 22. júla tohto roku. Informujú o tom britské noviny The Mirror.
Jej manžel David sa ju snažil oživiť, ale bez úspechu. Rodina v súčasnosti nepozná príčinu Mandynej smrti. David opísal svoju zosnulú manželku ako "jedinečnú" a "úžasnú" matku. "Bola výnimočná. Dotkla sa životov viacerých ľudí, ako si kedy dokážem predstaviť. Bol som s Mandy 18 rokov a poznal som ju 10 rokov predtým ako priateľku. Stále sa stretávam s novými ľuďmi, ktorých nejako ovplyvnila vo svojom živote," hovorí David. Mandy pracovala v miestnych jasliach a bola blízko k získaniu plnej kvalifikácie ako opatrovateľka.
Strata Mandy zanechala výrazný dopad na jej rodinu, najmä na deti. "Je to veľmi, veľmi ťažké. Máme dlhé noci, kedy sedíme s deťmi a utešujeme ich, pretože im mama veľmi chýba," pokračuje zdrvený manžel. Rodina sa snaží vrátiť k normálnemu životu, púšťajú si hudbu a spievajú ako kedysi, ale ich smútok prichádza a odchádza. "Jednu minútu sa všetci smejeme, predstavujeme si, čo by mama povedala, a ďalšiu minútu sme všetci hysterickí, emocionálne zdevastovaní a plačeme," povedal David, ktorý ďakuje rodine a priateľom za ich podporu a pomoc. Pomohli im nielen finančne, ale aj praktickou pomocou, aby zvládli pohrebné náklady.