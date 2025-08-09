MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. Informujú agentúry DPA, AFP, AP, Reuters a TASS. Situáciu sledujeme online.
6:10 Čína sľubuje, že bude pokračovať v nákupe ruskej ropy uprostred Trumpových hrozieb zavedením ciel.
Ukrajina rozširuje evakuácie dedín v Doneckej oblasti
Ukrajina v piatok uviedla, že evakuuje rodiny s deťmi z ďalších 19 dedín v Doneckej oblasti na východe krajiny, kde postupujú ruské jednotky. Informuje agentúra AFP. Dediny, v ktorých žijú stovky ľudí, sa nachádzajú približne 30 kilometrov od frontovej línie. „V týchto osadách sa momentálne nachádza celkovo približne 109 detí,“ uviedol v príspevku na Telegrame gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. „Ešte raz zdôrazňujem: zostať v Doneckej oblasti je mimoriadne nebezpečné. Evakuujte sa, kým ešte môžete,“ dodal.
Ruská armáda získava pozície na východe Ukrajiny už viac ako rok a v júli zrýchlila svoj postup štvrtý mesiac po sebe, pripomína AFP. S výnimkou prvých mesiacov ruskej invázie, ktorú Moskva začala vo februári 2022, zaznamenalo Rusko väčší pokrok než minulý mesiac iba vlani v novembri. Vyplýva to z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú spravila AFP.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa usiluje o ukončenie takmer tri a pol roka trvajúcej vojny, by sa mal podľa Kremľa stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite už na budúci týždeň.
Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil
Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. Informujú agentúry DPA, AFP, AP, Reuters a TASS.
„Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia... Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov s tým, že dúfa, že ďalšie stretnutie lídrov sa bude konať na území Ruska. „Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi,“ dodal. Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.
Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín mal uplynúť v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Podľa agentúry Reuters vzhľadom na avizovaný summit lídrov však nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.