Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Najmenej desať mŕtvych si vyžiadali bleskové záplavy na severe Číny

Záplavy v Číne Zobraziť galériu (4)
Záplavy v Číne (Zdroj: SITA/Chinatopix via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PEKING - Po bleskových záplavách v severočínskej provincii Kan-su zomrelo desať ľudí a po 33 ďalších sa pátra. S odvolaním sa na čínske médiá o tom dnes informujú tlačové agentúry. Čínsky prezident Si Ťin-pching už vyzval na rozsiahle záchranné a pátracie akcie.

Štátna televízia CCTV uviedla, že silné dažde, ktoré od štvrtka sužujú okolie mesta Lan-čou, vyvolali bleskové záplavy a najmenej jeden zosuv pôdy. Lijáky vyradili z prevádzky elektrické a telekomunikačné služby a v štyroch dedinách uväznili vyše 4000 ľudí, napísala agentúra AP.

Na videách zdieľaných hasičmi na sociálnej sieti Weibo boli vidieť záchranári, ako prevádzajú obyvateľov jednej z dedín cez rozbúrenú a zakalenú vodu. Provinčná vláda naopak zdieľala fotografie ulíc plných bahna a kameňov, dodala agentúra AFP.

Záplavy v Číne
Zobraziť galériu (4)
Záplavy v Číne  (Zdroj: SITA/Chinatopix via AP)

V horskej oblasti Jü-čung za niekoľko hodín spadlo 195 milimetrov zrážok, za celý rok tam pritom napadne 300 až 400 milimetrov, uviedla agentúra Reuters. Jeden milimeter zrážok znamená jeden liter vody na meter štvorcový.

Národná komisia pre rozvoj a reformy uviedla, že na záchranné práce v Kan-su vyčlenila 100 miliónov jüanov. Celkový objem finančnej pomoci pre riešenie následkov katastrof potom od apríla dosiahol najmenej šesť miliárd jüanov.

Záplavy v Číne
Zobraziť galériu (4)
Záplavy v Číne  (Zdroj: SITA/Chinatopix via AP)

"Najväčšou prioritou musí byť vynaloženie všetkého možného úsilia na hľadanie a záchranu nezvestných, premiestnenie a presídlenie ohrozených osôb, minimalizácia obetí a čo najrýchlejšie obnovenie komunikácií a dopravy," citovala agentúra Reuters čínskeho prezidenta.

So silnými dažďami sa potýka aj juhočínska provincia Kuang-tung, v ktorej metropole Kantónu zosuv pôdy v stredu zasypal domy, pripravil sedem ľudí o život a zranil sedem ďalších. V meste Čeng-čou vo východnej provincii Che-nan potom úrady kvôli záplavám uzavreli školy, kancelárie i továrne a na viacerých miestach obmedzili dopravu, píše agentúra AP.

Záplavy v Číne
Zobraziť galériu (4)
Záplavy v Číne  (Zdroj: SITA/Chinatopix via AP)

Čína sa s prírodnými katastrofami potýka často, predovšetkým v lete, keď niektoré regióny sužujú prudké dažde, zatiaľ čo v iných panujú úmorná vedra. Dážď na severovýchode Číny si na konci júla vyžiadal životy 60 ľudí, z ktorých 31 bolo klientmi v domove seniorov neďaleko Pekingu. Záplavy v Čeng-čou potom pred štyrmi rokmi zabili najmenej 292 ľudí.

Čína je najväčším svetovým producentom skleníkových plynov, ktoré podľa odborníkov prispievajú k zmene klímy. Tá sa okrem iného prejavuje častejšími a intenzívnejšími extrémmi v počasí.

Viac o téme: ZáplavyObeteČína
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Japonsko čelí rekordným lejakom!
Japonsko čelí rekordným lejakom! Úrady evakuujú vyše pol milióna ľudí: Hrozia záplavy a zosuvy pôdy
Zahraničné
Tretí najteplejší júl ukončil
Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov: Extrémy počasia však pokračujú
Zahraničné
Počas ničivých povodní v
Počas ničivých povodní v Indii zahynuli štyri osoby: Približne 100 je nezvestných
Zahraničné
Na severe Indie je
Na severe Indie je v dôsledku záplav nezvestných najmenej 50 ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Španielske vojenské jednotky na letisku v Kuchyni majú nové velenie
Španielske vojenské jednotky na letisku v Kuchyni majú nové velenie
Správy
Strelec Erik Varga po ME: Oheň ešte nezhasol u mňa, výsledky hovoria za seba
Strelec Erik Varga po ME: Oheň ešte nezhasol u mňa, výsledky hovoria za seba
Šport
Zuzana Rehák-Štefečeková po ME: Išla som spraviť dobrý výsledok, ešte nepatrím do starého železa
Zuzana Rehák-Štefečeková po ME: Išla som spraviť dobrý výsledok, ešte nepatrím do starého železa
Šport

Domáce správy

Polícia začala trestné stíhanie
Polícia začala trestné stíhanie pre fyzický konflikt dvoch mužov
Domáce
Ministerstvo vnútra rieši budúcnosť
Ministerstvo vnútra rieši budúcnosť obcí bez kandidátov na poslancov a starostov
Domáce
FOTO Nehoda motocykla v Hodruši-Hámroch
Nehoda motocykla v Hodruši-Hámroch si vyžiadala vážne zranenia 2 osôb
Domáce
Rekonštrukcia ZŠ Levická vo Vrábľoch neohrozí začiatok školského roka – mesto potvrdilo termín
Rekonštrukcia ZŠ Levická vo Vrábľoch neohrozí začiatok školského roka – mesto potvrdilo termín
Nitra

Zahraničné

Chvíle hrôzy a mastná
Chvíle hrôzy a mastná pokuta: Chlapec sa s otcom plavil na surfe, vietor ich z pevniny odvial na Brač!
dromedar.sk
KĽDR nainštalovala v pohraničí
KĽDR nainštalovala v pohraničí s Južnou Kóreou ďalšie reproduktory
Zahraničné
FOTO Záplavy v Číne
Najmenej desať mŕtvych si vyžiadali bleskové záplavy na severe Číny
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Bojovníci Hamasu a Islamského
Hamas kritizuje izraelský plán: Prevzatie Gazy je vojnový zločin! Znamená obetovanie rukojemníkov
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Dcéra (21) Gwyneth Paltrow
Dcéra (21) Gwyneth Paltrow ukázala postavičku v PLAVKÁCH: Je HOT ako jej mama!
Zahraniční prominenti
POHREB Jiřího Krampola (†87):
POHREB Jiřího Krampola (†87): Syn Martin, režisérka s hercom na PRSIACH a... Problém so SECURITY!
Domáci prominenti
Budú padať hlavy! Jennifer
Budú padať hlavy! Jennifer Lopez nevpustili do luxusného butiku: TRAPAS? Nie, OBROVSKÁ CHYBA!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
Vincze po KONCI v Markíze: Už je jasné, kam ho kroky zaviedli... TOTO je jeho nový džob!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce odhalenie: Záhada oceánov,
Šokujúce odhalenie: Záhada oceánov, modré veľryby prestali spievať! Vedci hľadajú príčinu
Zaujímavosti
FOTO Extrémne vypasený čierny panter
Virálne video tučného pantera šokovalo internet: Komentáre k popukaniu, zoologická záhrada reaguje!
Zaujímavosti
Kam s deťmi v
Kam s deťmi v Tatrách? 5 tipov na túry, ktoré si zamilujú aj najmenší
dromedar.sk
Tisíce mladých dospelých v
TikTok sa zbláznil: VIDEO Dospelí opäť siahajú po cumlíkoch?! Psychológovia v šoku, TOTO je dôvod!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!

Šport

FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
Ostatné
VIDEO Športový zápas ako z bláznivého sveta: Na palubovke pristála ženská sexuálna pomôcka!
VIDEO Športový zápas ako z bláznivého sveta: Na palubovke pristála ženská sexuálna pomôcka!
Basketbal
Obrovská tragédia: Bývalý reprezentant (†41) zahynul po útoku armády
Obrovská tragédia: Bývalý reprezentant (†41) zahynul po útoku armády
Ostatné
VIDEO Nestarnúci Ronaldo stále dokazuje, čoho je schopný: Súpera skolil čistým hetrikom
VIDEO Nestarnúci Ronaldo stále dokazuje, čoho je schopný: Súpera skolil čistým hetrikom
Ostatné

Auto-moto

Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Motivácia a inšpirácia
Rodičia po materskej čelia realite: Pre viac ako polovicu je návrat do práce tvrdý test flexibility
Rodičia po materskej čelia realite: Pre viac ako polovicu je návrat do práce tvrdý test flexibility
Rodičovstvo a práca
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Technológie
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnosť
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Aplikácie a hry
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Aplikácie a hry

Bývanie

Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Partnerské vzťahy
Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozivé varovanie expertov: Vedúca
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertov: Vedúca úloha USA vo svete je v nebezpečenstve! Za všetko môže Trump
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov
Domáce
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov syfilisu na Slovensku lámu REKORDY! Na vzostupe sú aj iné pohlavné choroby
Šéf SNS zatlačil Šaška
Domáce
Šéf SNS zatlačil Šaška do kúta: Pán minister, budeš musieť hodiť uterák, Danko pred kamerou vypenil!
ČELNÁ zrážka pri Piešťanoch!
Domáce
ČELNÁ zrážka pri Piešťanoch! FOTO Nebezpečná jazda vodiča na Forde si vyžiadala zranených, zasahoval vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu