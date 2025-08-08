Najmenej desať mŕtvych si vyžiadali bleskové záplavy na severe Číny

PEKING - Po bleskových záplavách v severočínskej provincii Kan-su zomrelo desať ľudí a po 33 ďalších sa pátra. S odvolaním sa na čínske médiá o tom dnes informujú tlačové agentúry. Čínsky prezident Si Ťin-pching už vyzval na rozsiahle záchranné a pátracie akcie.
Štátna televízia CCTV uviedla, že silné dažde, ktoré od štvrtka sužujú okolie mesta Lan-čou, vyvolali bleskové záplavy a najmenej jeden zosuv pôdy. Lijáky vyradili z prevádzky elektrické a telekomunikačné služby a v štyroch dedinách uväznili vyše 4000 ľudí, napísala agentúra AP.
Na videách zdieľaných hasičmi na sociálnej sieti Weibo boli vidieť záchranári, ako prevádzajú obyvateľov jednej z dedín cez rozbúrenú a zakalenú vodu. Provinčná vláda naopak zdieľala fotografie ulíc plných bahna a kameňov, dodala agentúra AFP.
V horskej oblasti Jü-čung za niekoľko hodín spadlo 195 milimetrov zrážok, za celý rok tam pritom napadne 300 až 400 milimetrov, uviedla agentúra Reuters. Jeden milimeter zrážok znamená jeden liter vody na meter štvorcový.
Národná komisia pre rozvoj a reformy uviedla, že na záchranné práce v Kan-su vyčlenila 100 miliónov jüanov. Celkový objem finančnej pomoci pre riešenie následkov katastrof potom od apríla dosiahol najmenej šesť miliárd jüanov.
"Najväčšou prioritou musí byť vynaloženie všetkého možného úsilia na hľadanie a záchranu nezvestných, premiestnenie a presídlenie ohrozených osôb, minimalizácia obetí a čo najrýchlejšie obnovenie komunikácií a dopravy," citovala agentúra Reuters čínskeho prezidenta.
So silnými dažďami sa potýka aj juhočínska provincia Kuang-tung, v ktorej metropole Kantónu zosuv pôdy v stredu zasypal domy, pripravil sedem ľudí o život a zranil sedem ďalších. V meste Čeng-čou vo východnej provincii Che-nan potom úrady kvôli záplavám uzavreli školy, kancelárie i továrne a na viacerých miestach obmedzili dopravu, píše agentúra AP.
Čína sa s prírodnými katastrofami potýka často, predovšetkým v lete, keď niektoré regióny sužujú prudké dažde, zatiaľ čo v iných panujú úmorná vedra. Dážď na severovýchode Číny si na konci júla vyžiadal životy 60 ľudí, z ktorých 31 bolo klientmi v domove seniorov neďaleko Pekingu. Záplavy v Čeng-čou potom pred štyrmi rokmi zabili najmenej 292 ľudí.
Čína je najväčším svetovým producentom skleníkových plynov, ktoré podľa odborníkov prispievajú k zmene klímy. Tá sa okrem iného prejavuje častejšími a intenzívnejšími extrémmi v počasí.