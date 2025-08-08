Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Hamas kritizuje izraelský plán: Prevzatie Gazy je vojnový zločin! Znamená obetovanie rukojemníkov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abed Hajjar)
GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok kritizovalo plán izraelskej vlády vojensky prevziať kontrolu nad mestom Gaza v palestínskej enkláve a označilo ho za „nový vojnový zločin“. Hnutie tvrdí, že obsadenie mesta „znamená obetovať rukojemníkov“. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP.

„Rozhodnutie okupovať Gazu potvrdzuje, že zločincovi (premiérovi Benjaminovi) Netanjahuovi a jeho nacistickej vláde nezáleží na osude svojich zajatcov. Rozumejú, že rozšírenie agresie znamená obetovať ich,“ vyhlásil Hamas.

„Schválenie plánu okupovať mesto Gaza a evakuovať jeho obyvateľov sionistickým kabinetom predstavuje nový vojnový zločin, ktorý plánuje okupačná armáda spáchať proti mestu,“ pokračoval Hamas. „Varujeme zločineckú okupáciu, že toto zločinecké dobrodružstvo ich vyjde ešte draho a nebude to ľahká cesta,“ uviedlo hnutie.

Podľa Hamasu toto rozhodnutie „jasne vysvetľuje odchod (Izraela) od posledného kola rokovaní, ktoré boli blízko dosiahnutia dohody pre prímerie a výmenu väzňov“. Sprostredkované rokovania stroskotali 24. júla po tom, čo Izrael a Spojené štáty oznámili stiahnutie svojich delegácií.

„Znovu zdôrazňujeme, že pri našich stretnutiach s egyptskými a katarskými mediátormi hnutie preukázalo potrebnú flexibilitu a pozitívny prístup, aby zaistilo úspech snáh o dosiahnutie prímeria a vynaloží úsilie na prijatie všetkých opatrení na ceste k dosiahnutiu dohody,“ stálo vo vyhlásení.

Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok nadránom schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. „Bezpečnostný kabinet schválil návrh premiéra (Benjamina Netanjahua) na porážku Hamasu,“ uviedla kancelária izraelského predsedu vlády po niekoľkohodinovom zasadnutí.

Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok palestínskych militantov na Izrael z októbra 2023, ktorí zabili 1219 ľudí, prevažne civilistov a uniesli približne 250 ľudí ako rukojemníkov. Pri následných bojových operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život vyše 61-tisíc ľudí, väčšinou civilistov - ide o údaje ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.

Izraelská ofenzíva v Gaze je rozsudok smrti nad rukojemníkmi, tvrdia ich blízki

Príbuzní rukojemníkov zavlečených v októbri 2023 z Izraela do palestínskeho Pásma Gazy označili rozšírenie vojenských operácií v tejto palestínskej enkláve za „rozsudok smrti“ nad rukojemníkmi zadržiavanými naďalej palestínskymi radikálmi. Podľa odhadov Izraela sa v Pásme Gazy stále nachádza 50 rukojemníkov, z ktorých 20 je pravdepodobne nažive, uviedla v piatok agentúra DPA.

Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet takto ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.

Kým Netanjahuov úrad označil prijaté rozhodnutie za plán zameraný na „porážku Hamasu“, izraelská opozícia i mnohé štáty medzičasom tento zámer rozhodne odsúdili. Aj Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných toto rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu odmieta a považuje za oficiálne priznanie, že vláda premiéra Netanjahua rukojemníkov ponecháva napospas osudu a vedie ich – a s nimi aj izraelských vojakov – do „kolosálnej katastrofy.“

Vodca izraelskej opozície Jair Lapid v príspevku na sieti X napísal, že minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič zatiahli Netanjahua do niečoho, čo „potrvá mesiace, povedie k smrti rukojemníkov a mnohých vojakov, bude stáť izraelských daňových poplatníkov desiatky miliárd (šekelov) a povedie k politickému kolapsu“.        

Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Lapid varoval, že presne toto Hamas chcel: aby Izrael uviazol v Gaze bez cieľa a plánu. Okupáciu Gazy nazval Lapid zbytočnou a podľa neho nikto nevie, kam povedie. Opozičný politik Benny Ganc tiež kritizoval najnovší vládny plán a označil ho za „politické zlyhanie, ktoré poprie obrovské úspechy izraelskej armády."

Ganc navrhol alternatívny plán na dosiahnutie deklarovaných cieľov vojny, ktorými je zničenie Hamasu a návrat rukojemníkov. „Dá sa to urobiť inak - najprv oznámiť, že výmenou za návrat rukojemníkov budeme ochotní súhlasiť s trvalým prímerím,“ povedal. Jair Golan z Demokratickej strany rozhodnutie bezpečnostného kabinetu kritizoval za to, že podlieha skupine mesianistov - ministrov za ortodoxné strany.

Toto rozhodnutie je „katastrofou pre celé generácie,“ dodal Golan. Priblížil, že ešte aj „naši synovia a vnuci budú hliadkovať v uličkách Gazy, my budeme roky platiť stovky miliárd a to všetko z dôvodov politického prežitia a dákych mesianistických vízií“. Od vlády žiadal aj vysvetlenie, ako vláda plánuje demilitarizovať Pásmo Gazy. „Budeme sa plaziť tunelmi a hľadať posledné kalašnikovy?“ pýtal sa.

Katar a Egypt pracujú na novom návrhu ukončenia vojny

Hoci dnes izraelský bezpečnostný kabinet rozhodol o rozšírení ofenzívy v Pásme Gazy s cieľom prevziať vojenskú kontrolu nad mestom Gaza, katarskí a egyptskí vyjednávači pracujú na novom návrhu dohody, ktorá by ukončila konflikt medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas. Rámec návrhu zahŕňa jednorazové prepustenie všetkých živých izraelských rukojemníkov a vrátenie tiel všetkých tých, ktorí už nežijú, výmenou za trvalé ukončenie vojny a stiahnutie izraelskej armády z pásma. S odvolaním sa na dvoch arabských činiteľov zapojených do rokovania to dnes napísala agentúra AP.

Nový rámec sa snaží riešiť aj sporný bod týkajúci sa zbraní Hamasu. Izrael dlhodobo požaduje celkové odzbrojenie Hamasu, čo toto hnutie odmieta. Podľa jedného z činiteľov sa diskutuje o možnosti takzvaného zmrazenia zbraní, kedy by si Hamas zbrane ponechal bez toho, aby ich používal.

Podľa rámca dohody by sa Hamas vzdal vlády nad Pásmom Gazy, ktoré by potom spravovala palestínsko-arabská komisia dohliadajúca na rekonštrukciu oblasti. Komisiu by neskôr nahradila palestínska správa podporovaná novozriadenou policajnou zložkou, ktorú vyškolia dvaja blízkovýchodní spojenci Spojených štátov. Podľa AP je však nejasné, akú úlohu v správe Pásma Gazy by hrala Palestínska autonómia sídliaca v Ramalláhu na Izraelom okupovanom Západnom brehu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v minulosti opakovane odmietal, že by Palestínska autonómia mohla nad Pásmom Gazy prevziať správu. Nad pásmom Palestínska autonómia stratila kontrolu na prelome rokov 2006 a 2007, keď sa tam po volebnom úspechu násilím chopilo moci hnutie Hamas.

Vo štvrtok Netanjahu stanici Fox News povedal, že Izrael má v pláne prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy a neskôr ho odovzdá arabským zložkám, ktoré budú územie riadne spravovať. Nespomenul však, aké arabské štáty by sa na tomto jeho pláne svojimi bezpečnostnými zložkami spolupodieľali. Niektoré arabské štáty vrátane Jordánska a Saudskej Arábie však už odsúdili dnešné rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu dobyť a okupovať mesto Gaza.

