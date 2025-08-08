Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Páchateľ podpaľačského útoku v Solingene si odsedí doživotný trest: O život prišla štvorčlenná rodina

DÜSSELDORF - Za založenie požiaru v bytovom dome v západonemeckom meste Solingen, pri ktorom zahynula štvorčlenná rodina pôvodom z Bulharska, si 40-ročný Nemec odpyká doživotný trest odňatia slobody. Ako s odvolaním sa na krajský súd vo Wuppertale v piatok informovala agentúra DPA, proti rozsudku vynesenému pred týždňom nebolo podané žiadne odvolanie.

Požiar, ktorý v dome vypukol v marci 2024, si vyžiadal životy dvoch detí v dojčenskom veku a ich rodičov vo veku 28 a 29 rokov. Niekoľko ľudí bolo tiež vážne zranených, keď sa pokúšali vyskočiť z horiacej budovy. Požiar prepukol na prvom poschodí zhruba storočného domu s drevenými stropmi a schodiskom. Plamene sa rýchlo rozšírili a v plameňoch sa ocitlo aj schodisko, čo obyvateľov domu pripravilo o jedinú únikovú cestu. Niektorí z nich sa preto pred ohňom snažili zachrániť vyskočením z okna.

Vyšetrovaním sa zistilo, že obžalovaný bol svojho času z tohto bytového domu vysťahovaný pre neplatenie nájmu. V čase požiaru ho zachytili v blízkosti miesta činu bezpečnostné kamery, pričom na záberoch pôsobil podozrivo. Vyšetrovateľom sa počas expertného skúmania miesta požiaru podarilo na drevenom schodisku nájsť stopy urýchľovača horenia.

