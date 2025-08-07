Škola v rakúskom Grazi, kde došlo k masakru, zostane zatvorená

GRAZ - Budova gymnázia v rakúskom meste Graz, kde v júni jeho niekdajší študent zastrelil deväť žiakov a učiteľku, zostane počas nasledujúceho školského roka zatvorená. Študenti a pedagógovia sa dočasne presťahujú do neďalekej budovy, ktorú má prenajatá spoločnosť AVL a je zabezpečená elektronickým prístupovým systémom. Informuje o tom správa z novín Kleine Zeitung a portál oe24.at.
Medzičasom sa rozhodlo o komplexnej prestavbe školy. Do nových spoločných priestorov sa začlenia aj dve triedy, kde páchateľ vraždil a nebudú sa už používať ako učebne. Namiesto nich nové triedy vzniknú buď v priestoroch knižnice alebo počítačovej učebne. Riešenie v podobe prístavby bolo zamietnuté, pretože by to bolo nákladnejšie a časovo náročnejšie.
Do budovy vyššieho reálneho gymnázia (BORG) v Grazi vtrhol 10. júna ťažko ozbrojený 21-ročný bývalý študent. Zastrelil deväť žiakov a učiteľku a následne spáchal na toalete samovraždu. Táto tragédia mala v Rakúsku aj ďalekosiahle politické dôsledky. Po letných prázdninách bude parlament rokovať o návrhu vlády na sprísnenie zákona o zbraniach.