Príbeh ako z hororu: Kráska sa náhle prebudila z kómy! Práve jej chceli odobrať orgány

SANTA FÉ - SANTA FÉ - Danella Gallegosová (38) sa ocitla v kóme po nehode, pričom jej rodina súhlasila s darovaním jej orgánov. Avšak tesne pred operáciou, keď už lekári chystali jej orgány na transplantáciu, začala sa preberať k životu. Tento zázrak sa zmenil na príbeh o šťastnom prebudení a úplnom zotavení.
Žena zo Spojených štátov sa prebudila z kómy len niekoľko minút predtým, než mali lekári začať operáciu na odobranie jej orgánov na transplantáciu. Tento šokujúci prípad vyvolal vážne otázky týkajúce sa etiky medicínskeho postupu.
Danella Gallegosová, ktorá bola v kóme po nešpecifikovanej nehode, sa ocitla v nepríjemnej situácii, keď jej rodina, v domnienke, že nikdy nezotaví, súhlasila s darovaním jej orgánov. Neskôr však ukázala znaky života a jej príbeh sa zmenil na zázrak.
"Lekári sa snažili vziať moje orgány bez varovania"
Gallegosová tvrdí, že „snaživí" lekári sa pokúsili bez varovania odobrať jej orgány, aj keď sa objavili známky, že ešte žije. Tento incident sa odohral v nemocnici Presbyterian v Albuquerque, Nové Mexiko, kde Danella upadla do kómy v roku 2022.
Rodina bola zničená, keď jej oznámili, že neprežije, a rozhodla sa darovať jej orgány tým, ktorí ich potrebujú. Všetky potrebné kroky boli podniknuté prostredníctvom organizácie New Mexico Donor Services, ktorá zaisťuje spojenie medzi darcami orgánov a pacientmi v núdzi v tomto americkom štáte.
Prebudenie z kómy: Slnko ešte úplne nezapadlo
Ako sa však blížil deň transplantácie, rodina spozorovala, že sa Danelle objavujú slzy v očiach. Pôvodne to považovali za reflex, no v čase operácie jej sestra pozorovala, že Danella pohla rukou a chytila jej ruku, čo ju presvedčilo, že jej sestra je stále pri vedomí.
Neskôr, pred začiatkom operácie, lekári zistili, že Danella reaguje na príkazy a bliká očami, čo ich šokovalo. Zástupca organizácie pre darovanie orgánov navrhol, že by mala dostať morfium, aby sa mohla operácia vykonať, no lekári nesúhlasili a operáciu zastavili.
Zázračné prebudenie a plné zotavenie
Lekári nakoniec Danellu premiestnili z operačného stola, a po tomto rozhodnutí sa začal jej úplný proces zotavenia. Danella sa dnes cíti „neuveriteľne šťastná“, aj keď si zo svojej kómy pamätá iba pocit strachu. „Je šialené myslieť na to, ako blízko som bola k tomu, aby to celé skončilo inak,“ dodáva.
Vyjadrenia o tlaku na rozhodovanie o darovaní orgánov
Organizácia New Mexico Donor Services odmietla obvinenia, že na zamestnancov nemocnice vyvíjali tlak na pokračovanie operácie napriek ich výhradám. Tvrdí, že nemocnice sú zodpovedné za rozhodovanie o starostlivosti o pacientov.
Nemocnica Presbyterian tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že organizácia je zodpovedná za celý proces darovania orgánov. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie okolností tohto prípadu.
Trestuhodný tlak na lekárov: "Všetko, čo ich zaujíma, sú orgány"
Zdravotná sestra, ktorá má bohaté skúsenosti s intenzívnou starostlivosťou, komentovala: „Jediné, čo ich zaujíma, je získať orgány. Sú tak agresívni. Je to nechutné.“
Tento prípad vyvolal obavy o etiku medicínskych rozhodnutí a procesov darovania orgánov a bude predmetom ďalších vyšetrovaní.