Netanjahu sa prikláňa k rozšíreniu ofenzívy v Gaze a k obsadeniu celého pásma

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

Ďalší rukojemníci

Channel 12 sa vo svojom spravodajstve odvoláva na vysokopostavených činiteľov Netanjahuovej vlády. Teroristické hnutie Hamas podľa nich už neprepustí žiadnych zadržiavaných rukojemníkov, ak nebude donútené k úplnej kapitulácii.

Izrael mieri k úplnej okupácii Gazy

"Kocky sú vrhnuté - smerujeme k úplnej okupácii Pásma Gazy," citoval činiteľa blízkeho izraelskému premiérovi zase spravodajský server Ynet. Vojenské operácie sa podľa neho rozšíria aj do oblastí, kde sú držaní rukojemníki. Server The Times of Israel píše, že Netanjahu pri rozhovoroch s niektorými ministrami použil termín "okupácia pásma", keď hovoril o svojich predstavách rozšírenia ofenzívy.

Úrad izraelského ministerského predsedu správy médií zatiaľ nekomentoval. Netanjahu ale dnes pred pravidelným zasadnutím vlády uviedol, že je potrebné stáť naďalej pri sebe a bojovať spoločne, aby Izrael dosiahol svoje vojnové ciele - porážky nepriateľa, prepustenia rukojemníkov a zabezpečenia toho, že Gaza nebude predstavovať nebezpečenstvo pre Izrael.

Osud civilistov je nejasný

Izraelská armáda má teraz podľa The Times of Israel pod kontrolou zhruba 75 percent Pásma Gazy. Server podotýka, že nie je jasné, čo by sa v prípade obsadenia celého úzkeho pobrežného pása stalo s viac ako dvoma miliónmi civilistov, ktorí tu žijú.

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na teroristický útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme na 50 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.

Obete stúpajú

V Pásme Gazy, kde žijú vyše dva milióny Palestínčanov, od začiatku vojny bolo zabitých vyše 60 800 ľudí. Drvivá väčšina miestnych obyvateľov musela opustiť svoje domovy a prežíva v extrémne zložitých podmienkach, za čo Izrael čelí tvrdej medzinárodnej kritike.