Minister sa vysmial Rusku: Na USA nemáte! V konvenčnej vojne by ste zlyhali, pustil sa aj do Medvedeva

Minister zahraničia USA Marco Rubio (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

WASHINGTON - Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia by Rusko nemalo šancu v konvenčnom vojenskom konflikte proti Spojeným štátom ani väčšine európskych krajín. Jedinou cestou by podľa neho bolo použitie jadrového arzenálu.

V rozhovore pre americkú televíziu Fox News Rubio vyhlásil, že súčasné problémy Ruska na Ukrajine ukazujú limity jeho vojenskej sily. „Rusko má problém už s Ukrajinou, ktorá má síce dnes najväčšiu armádu v Európe, ale nie je jadrovou veľmocou,“ skonštatoval minister.

„Nemám pochybnosti o tom, že v konvenčnej vojne by Rusko nemohlo poraziť USA, a úprimne povedané, ani mnohé európske štáty,“ uviedol Rubio s tým, že ak by Moskva chcela eskalovať konflikt, musela by sa uchýliť k taktickým jadrovým zbraniam.

Nejde o totálnu vojnu

Podľa Rubia nehrozí priamy totálny konflikt medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Za reálnejšiu však považuje možnosť náhleho incidentu alebo nesprávneho vyhodnotenia situácie, ktoré by mohlo viesť k neplánovanému stretu. „Nebavíme sa o úmyselnej vojne, ale o situácii, kde by nedorozumenie mohlo vyústiť do niečoho vážneho,“ dodal.

Medvedev a „mŕtva ruka“: Starý systém, staré hrozby

Rubio sa vyjadril aj k nedávnym slovám bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý opäť vytiahol tému tzv. „mŕtvej ruky“ – sovietskeho automatizovaného systému schopného odpáliť jadrové zbrane bez ľudského zásahu, ak by bolo Rusko napadnuté.

„Nie je to postava, ktorá by rozhodovala o smerovaní ruskej politiky, no stále je súčasťou systému. Je to provokatér a jeho vyjadrenia sú zámerne vyostrené,“ povedal Rubio. Zároveň pripomenul, že Medvedev zastával funkciu prezidenta v rokoch 2008 až 2012, keď Vladimir Putin dočasne pôsobil ako premiér. „Bol to náhradník, Putin si len dal pauzu od prezidentského úradu,“ zhodnotil minister.

Posolstvo: Rusko má silné slová, ale slabšie schopnosti

Rubio svojimi vyjadreniami zdôraznil, že hoci Kremeľ často pracuje s hrozbami a siláckou rétorikou, realita bojových schopností Ruska je podstatne menej presvedčivá. „Ak by sa konvenčne pustili do vojny s niekým, ako sú USA alebo silnejšie štáty NATO, rýchlo by narazili na svoje limity,“ uzavrel.