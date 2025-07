Hrozí obrovská katastrofa: Zemetrasenie na Kamčatke mohlo spôsobiť skazu! Putin tam má jadrovú flotilu

Ruská jadrová ponorka (Zdroj: profimedia.sk)

Jadrové ponorky pri zóne zemetrasení

Len 150 kilometrov od epicentra nedávneho masívneho zemetrasenia na ruskom polostrove Kamčatka leží základňa Rybačij – domov ruskej Tichomorskej flotily. Práve tu kotvia najničivejšie jadrové ponorky sveta, pripravené zasiahnuť na opačnej strane planéty, píše server aktualne.cz.

Otrasy o sile 8,8 magnitúdy vyvolali poplach medzi expertmi na jadrovú bezpečnosť. Kombinácia seizmickej aktivity a koncentrácie strategických jadrových zbraní robí z tohto miesta časovanú bombu.

Jadrové ponorky

Základňa v meste Viljučinsk hostí viacero tried jadrových ponoriek:

Delta III – staršie plavidlá schopné niesť až 48 hlavíc.

Borej-A – moderné ponorky ako Generalissimus Suvorov či Knieža Oleg, každá s kapacitou až 96 nezávisle navádzaných jadrových náloží.

Jasen-M, Oscar-II a Belgorod – z toho posledná ako nosič bezpilotných dronov Poseidon s jadrovým pohonom.

Všetky patria do kategórie strategických nosičov určených na odvetný úder – teda na zničenie nepriateľa aj v prípade, že Rusko bude prvé napadnuté.

Otrasy, ktoré spustili alarm

Podľa americkej geologickej služby (USGS) zasiahli otrasy oblasť v hĺbke iba 20,7 km – čo znamená silný vplyv na povrch. Cunami dosahovali miestami až štyri metre a zaplavili časti pobrežia. Tisíce ľudí museli byť evakuované.

Najväčšie obavy však smerujú k vojenskej infraštruktúre: doky, sklady paliva, veliteľské centrá – to všetko sa nachádza len pár metrov nad hladinou mora. Ak by boli tieto objekty poškodené, mohlo by dôjsť ku katastrofálnym následkom.

Slabina nie je pod hladinou, ale na súši

Ponorky sú stavané tak, aby odolali obrovskému tlaku – no ich podporné zázemie na súši také silné nie je. Ak by otrasy zničili napríklad komunikačné centrá alebo systémy riadenia, mohlo by dôjsť k strate kontroly nad jadrovými nosičmi.

Ešte desivejšia je možnosť, že by sa uvoľnil rádioaktívny materiál alebo by došlo k neúmyselnej aktivácii niektorého systému. Vzhľadom na utajenosť ruskej vojenskej infraštruktúry by svet mohol prísť na problém neskoro – alebo vôbec.

Varovanie z minulosti: Fukušima nestačila?

Odborníci pripomínajú rok 2011, keď tsunami zničilo japonskú elektráreň Fukušima. Kombinácia prírodnej katastrofy a jadrovej technológie sa vtedy zmenila na nočnú moru. Teraz je Rusko pred podobným problémom.

Kamčatka leží v seizmicky aktívnej oblasti a zemetrasenia tu nie sú výnimočné. To posledné bolo najsilnejšie od roku 1952. Ďalšie otrasy sú pritom len otázkou času.

Strategický paradox: Superzbraň na mieste, kde sa trasie zem

Zatiaľ čo Rybačij zohráva zásadnú rolu v globálnej rovnováhe síl, jeho zraniteľnosť voči prírodným živlom zostáva bez odpovede.

Satelitné zábery naznačujú prítomnosť ponoriek, no zatiaľ nie je jasné, aké škody otrasy spôsobili. Vieme však jedno: príroda sa nepýta. A keď sa skombinuje s jadrovým arzenálom, dôsledky môžu byť nezvratné.