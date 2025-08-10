AKTUÁLNE Turecko zasiahlo silné zemetrasenie: Viaceré budovy sa zrútili

Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

ANKARA – Zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahlo v nedeľu večer severozápadné Turecko. Pocítili ho aj v Istanbule, vzdialenom 200 kilometrov od epicentra, a turecké médiá informovali o viacerých zrútených budovách. Píše o tom agentúra AFP a AP.

Turecký úrad krízového riadenia AFAD oznámil, že nasledovalo viacero dotrasov, z ktorých jeden mal magnitúdu 4,6. Obyvateľov vyzval, aby nevstupovali do poškodených budov. Miestne médiá priniesli zábery viacerých zrútených budov v provincii Balikesir vrátane mesta Sindirgi ležiaceho neďaleko epicentra. Zemetrasenie pocítili vo viacerých veľkých mestách na západe krajiny, okrem Istanbulu aj v turistami vyhľadávanom Izmire.

Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 zahynulo vo februári 2023 na juhu krajiny viac ako 53.000 ľudí a zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Začiatkom júla si v tom istom regióne otrasy s magnitúdou 5,8 vyžiadali jednu obeť a 69 zranených.

Ďalšie zo Zoznamu