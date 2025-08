Šokujúca zmena postoja v USA: Pentagón má dostať rekordné miliardy! Krajina ide masívne zbrojiť

Bombardér B-21 Raider (Zdroj: wikimedia)

Ešte donedávna sa vo Washingtone vyhýbali otvorenému pomenovaniu hrozieb. Rusko a Čína boli „systémovými rivalmi“, „strategickými výzvami“, ale nikdy priamo „nepriateľmi“. To sa zmenilo. Kongresmani a senátori Spojených štátov už prestali chodiť okolo horúcej kaše – a ich jazyk aj činy nasvedčujú, že sa končí éra diplomatického vyjednávania. Ako upozornil magazín The National Interest, pripravovaný obranný rozpočet na budúci rok je dôkazom, že Spojené štáty sa pripravujú na veľkú zmenu.

Rekordná investícia

Rozpočet na armádu, zbrane a jadrové systémy bude astronomický. Len za rok 2026 plánujú Američania do obrany naliať obrovskú sumu. Ide o čiastku, ktorá vystihuje ambíciu USA nielen prežiť, ale opäť dominovať.

Jadrové ponorky a rakety – sila, ktorá má zabezpečiť mier

„Mimoriadne pôsobivé sú najmä senátorské návrhy investícií do amerického jadrového odstrašujúceho arzenálu,“ vysvetľuje pre The National Interest Wilson Beaver z The Heritage Foundation, expert na obranné financovanie. Podľa neho nejde o snahu o eskaláciu konfliktov, ale naopak – o stratégiu „mieru prostredníctvom sily“. Cieľom je znížiť pravdepodobnosť, že by USA museli do vojenských konfliktov vstupovať.

Plánované sú masívne nákupy nových jadrových ponoriek, vývoj modernizovaných balistických striel odpaľovaných z oceánov a posilnenie celého strategického jadrového komplexu. Dôraz sa kladie na podmorské jadrové odstrašenie, ktoré je najťažšie zachytiteľné a teda najspoľahlivejšie.

Bombardéry B-21 a zákaz vyraďovania techniky

Pozornosť sa upriamuje aj na americké letectvo. Podľa návrhu už armáda nebude môcť predčasne vyraďovať staršie stroje. Naopak – bude jednoduchšie nakupovať ďalšie kusy nových strategických bombardérov B-21 Raider. Tento lietajúci stroj budúcnosti je pýchou americkej technologickej prevahy a jeho rozšírenie má symbolizovať aj prakticky zabezpečiť nadvládu USA vo vzdušnom priestore.

Efektivita namiesto márnotratnosti – a tlak na obranný priemysel

Nárast výdavkov však nejde ruka v ruke s bezhlavým míňaním. Podľa predsedu senátneho výboru pre ozbrojené sily Rogera Wickera pôjde aj o „historické reformy v oblasti rozpočtu a armádnych nákupov“. Dôraz sa má klásť na vyššiu efektivitu, skoncovanie s byrokraciou a premrhanými miliardami. Zbrojársky sektor USA sa zároveň musí adaptovať – má sa stať pružnejším, výkonnejším a pripraveným plniť objednávky v režime vojenskej pohotovosti.