KĽDR žiada, aby ju USA uznali ako jadrovú mocnosť, ak chcú vzájomný dialóg

Vodca KĽDR Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

PCHJONGJANG/WASHINGTON - Spojené štáty musia uznať Severnú Kóreu ako jadrovú mocnosť, ak sa majú obnoviť bilaterálne rozhovory medzi oboma krajinami. Dnes to podľa agentúry Kjódó povedala Kim Jo-čong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una. KĽDR jadrovú zbraň naposledy testovala v roku 2017.

KĽDR je nezvratne jadrová mocnosť

"Uznanie nezvratného postavenia KĽDR ako štátu disponujúceho jadrovými zbraňami by malo byť predpokladom pre predvídanie a premyslenie všetkého v budúcnosti," citovala severokórejská tlačová agentúra KCNA Kim, ktorá je tiež vysokou predstaviteľkou vládnucej komunistickej strany.

Vzťahy medzi jej bratom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom nie sú podľa jej slov zlé, ale ak ich chce Washington využiť na denuklearizáciu Severnej Kórey, bol by to "výsmech". Kim tým reagovala na nedávne Trumpovo vyjadrenie, že je naďalej otvorený spolupráci so severokórejským vodcom, aby dosiahol KĽDR bez jadrových zbraní, dodala agentúra Jonhap.

Singapurský summit

Na prvej vrcholnej schôdzke v Singapure v júni 2018 podpísali Trump s Kimom dohodu, v ktorej sa zaviazali k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova. Ich druhý summit v Hanoji vo februári 2019 ale skončil neúspechom, keď sa nezhodli na tom, čo by USA mali KĽDR ponúknuť v rámci zmiernenia sankcií výmenou za likvidáciu severokórejského jadrového arzenálu.

V júni 2019 sa Kim a Trump znovu stretli v demilitarizovanej zóne na silne opevnenej hranici oddeľujúcej obe Kórey, a v októbri toho istého roku usporiadali stretnutie na pracovnej úrovni v Štokholme, ani vtedy však nedosiahli pokrok.

Pokračovanie v testoch balistických rakiet

Rokovania o jadrových zbraniach sa od konca roku 2019 nekonali a Pchjongjang pokračoval v početných testoch balistických rakiet. Vlani v júni potom s Ruskom podpísal bilaterálny pakt o obrannej spolupráci, ktorý krajina zaväzuje k vzájomnej pomoci v prípade napadnutia jednej z nich.

O "skvelých" vzťahoch s Kim Čong-unom hovoril Trump tiež tento rok v marci, keď Severnú Kóreu označil za jadrovú mocnosť. USA však žiadne oficiálne stanovisko nevydali.