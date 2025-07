KĽDR nemá záujem o návrhy Južnej Kórey na zmier, vyhlásila Kimova sestra

Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel via AP)

SOUL - Severná Kórea (KĽDR) nemá záujem o akékoľvek návrhy na zmierenie zo strany Južnej Kórey, vyhlásila v pondelok miestneho času Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una. Ide o prvú oficiálnu reakciu režimu v KĽDR na pokusy o zblíženie vzťahov, ku ktorým sa zaviazal juhokórejský prezident I Če-mjong. Informuje agentúra AFP.