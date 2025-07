Izrael odmieta ukončiť vojnu v Gaze: Minister zahraničia varuje pred hrozbou Hamasu

Gideon Saar (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Saar povedal novinárom, že ak by Izrael zastavil konflikt, kým je palestínske militantné hnutie stále pri moci v palestínskej enkláve a naďalej zadržiava izraelských rukojemníkov, bola by to „tragédia pre Izraelčanov aj Palestínčanov“.„Nestane sa to, nezáleží na tom, koľko nátlaku bude vyvíjaného na Izrael,“ vyhlásil šéf izraelskej diplomacie.Izrael bojuje v Pásme Gazy už takmer 22 mesiacov, odkedy 7. októbra 2023 zaútočili militanti Hamasu na Izrael.

Palestínčania evakuujú stred Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

V uplynulých týždňoch narastá medzinárodný tlak na Izrael, aby dovolil humanitárnym organizáciám dovážať a distribuovať potravinovú pomoc. Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN v utorok upozornila, že v Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. Na zvrátenie humanitárnej katastrofy v Gaze podľa najnovšieho hodnotenia odborníkov nebude postačovať zhadzovanie pomoci zo vzduchu.Saar však na tlačovej konferencii v Jeruzaleme trval na tom, že za konflikt v palestínskej enkláve je zodpovedný Hamas a tlak na Izrael podľa neho iba povzbudí militantnú skupinu, aby zaujala tvrdší postoj.

„Prečo žiadať koniec tejto vojny, čo to v skutočnosti znamená? Ukončenie vojny, pokým je Hamas pri moci v Gaze?“ tvrdí Saar.Izraelský minister tiež reagoval na kroky niektorých štátov vrátane Francúzska, ktoré sa podľa neho usilujú oživiť dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot podľa Saara v pondelok v New Yorku povedal, že Európa musí tlačiť na Izrael, aby akceptoval dvojštátne riešenie. „Zriadenie Palestínskeho štátu dnes znamená zriadenie štátu Hamas, džihádistického štátu. To sa nestane,“ uzavrel Saar.V New Yorku sa v utorok koná konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že Francúzsko v septembri uzná Palestínsky štát.