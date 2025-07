Arákčí varuje pred odpoveďou Iránu, ak naň zaútočia Spojené štáty alebo Izrael

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (Zdroj: TASR/AP/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

„Ak sa agresia zopakuje, nebudeme váhať, ale zareagujeme rozhodnejším spôsobom, ktorý nebude možné ututlať,“ uviedol Arákčí na platforme X. „Ak existujú obavy z možného zneužitia nášho jadrového programu na nemierové účely, 'vojenská možnosť' sa ukázala ako neúčinná, no dohodnuté riešenie by mohlo fungovať,“ pokračoval.„Nikto so zdravým rozumom by sa nevzdal ovocia, ktoré priniesli obrovské investície do domácej a mierovej technológie,“ len kvôli nátlaku zo zahraničia, dodal Arákčí.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

Irán podľa Trumpa vysiela „nepríjemné signály“ a akákoľvek snaha o obnovenie iránskeho jadrového programu sa stretne s tvrdou reakciou USA. V pondelok počas pokračujúcej návštevy Škótska šéf Bieleho domu tiež zopakoval, že Washington v júni „zlikvidoval (iránske) jadrové spôsobilosti“.USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom. Tieto údery podľa Washingtonu vrátili iránsky jadrový program o niekoľko rokov späť.

Stanica NBC News však v polovici júla s odvolaním na bývalých a súčasných amerických vládnych predstaviteľov informovala, že zničená bola len jedna z troch zasiahnutých lokalít - zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Zvyšné dve, Isfahán a Natanz, zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých mesiacov.