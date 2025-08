Hizballáh odmieta rozhodnutie libanonskej vlády o odzbrojení: Označil ho za ťažký hriech

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Hadi Mizban)

„Vláda premiéra Nawáfa Saláma sa dopustila ťažkého hriechu, keď prijala rozhodnutie zbaviť Libanon zbraní určených na odpor proti izraelskému nepriateľovi,“ uviedla skupina vo vyhlásení. „Toto rozhodnutie podkopáva suverenitu Libanonu a dáva Izraelu voľnú ruku na manipuláciu s bezpečnosťou, geografiou, politikou a budúcou existenciou krajiny. Preto budeme k tomuto rozhodnutiu pristupovať, akoby neexistovalo,“ vysvetlil Hizballáh.

Libanonská vláda v utorok poverila armádu vypracovaním plánu na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní do konca tohto roka, čím chce prinútiť Hizballáh k úplnému odzbrojeniu. Vlastníctvo všetkých zbraní v krajine by malo byť do konca roka obmedzené iba na šesť štátnych bezpečnostných zložiek. Vodca Hizballáhu Naím Kásim ešte pred začiatkom rokovania vyhlásil, že hnutie odmieta akýkoľvek harmonogram na zloženie zbraní, kým budú pokračovať izraelské útoky na území Libanonu.

Izraelská armáda napriek vlaňajšej novembrovej dohode o prímerí s Hizballáhom útočí na osoby a infraštruktúru, ktoré sa podľa Izraela spájajú s týmto šiitskym militantným hnutím. Zároveň pohrozil, že v útokoch môže pokračovať až kým hnutie neodovzdá všetky zbrane. Hizballáh po skončení dlhoročnej občianskej vojny v Libanone v roku 1989 ako jediná z militantných skupín odmietla zložiť zbrane. Obhajuje sa tým, že je hnutím odporu bojujúcim proti Izraelu, ktorý v tom čase okupoval juh krajiny. Hizballáh financovaný a vyzbrojovaný Iránom významne oslabila minuloročná ofenzíva Izraela, pri ktorej zahynulo takmer celé jeho vedenie vrátane dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha. Spojené štáty odvtedy vyvíjajú tlak na libanonskú vládu, aby Hizballáh odzbrojila.