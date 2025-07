USA kritizujú konferenciu OSN o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Bebeto Matthews)

„Ako jasne povedal minister (zahraničných vecí USA Marco) Rubio, toto podujatie je fackou do tváre obetiam zo 7. októbra, ktoré iba odmeňuje terorizmus,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. „Spojené štáty sa na tejto urážke nezúčastnia, ale budú naďalej viesť skutočné úsilie o ukončenie bojov a nastolenie trvalého mieru. Naďalej sa sústredíme na serióznu diplomaciu, nie na zinscenované konferencie, ktorých cieľom je vytvoriť zdanie dôležitosti,“ doplnilo ministerstvo.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Americká diplomacia zároveň kritizovala nedávne rozhodnutie Francúzska uznať Palestínu. Tento krok podľa nej iba povzbudí palestínske militantné hnutie Hamas, aby pokračovalo v odmietaní prímeria v bojoch v Pásme Gazy.Myšlienku riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu založeného na existencii dvoch samostatných štátov podporuje prevažná väčšina členských štátov OSN. Po takmer dvoch rokoch vojny v Pásme Gazy, pokračujúcom rozširovaní izraelských osád na Západnom brehu Jordánu a vyhláseniach izraelských predstaviteľov o zámeroch anektovať okupované územie podľa AFP panujú obavy, že zriadiť Palestínsky štát by mohlo byť z geografického hľadiska nemožné.

Konferencia v New Yorku potrvá do stredy a okrem uľahčenia podmienok na uznanie Palestínskeho štátu sa zameria na tri ďalšie oblasti: reformu Palestínskej samosprávy, odzbrojenie militantného hnutia Hamas a jeho vylúčenie z palestínskeho verejného života a normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a arabskými štátmi, ktoré to ešte neurobili, objasnila francúzska agentúra. Na konferencii nemajú zastúpenie USA ani Izrael.