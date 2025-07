Nájdu riešenie? V New Yorku sa začína konferencia o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Tsafrir Abayov)

NEW YORK - V New Yorku sa v pondelok začína medzinárodná konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou, ktorej cieľom je oživiť snahu o dosiahnutie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, napísala agentúra AFP. Konferencia sa koná iba niekoľko dní po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že v septembri oficiálne uzná Palestínsky štát. Paríž očakáva, že tento zámer počas konferencie potvrdia aj ďalšie európske štáty.

V súčasnosti podľa databázy AFP uznáva Palestínsky štát, ktorý vyhlásilo palestínske exilové vedenie v roku 1988, najmenej 141 zo 193 členských štátov OSN. Francúzsko sa k ním plánuje pripojiť počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Macronovo rozhodnutie, ku ktorému podľa svojich slov pristúpil v súlade dlhodobým záväzkom Francúzska k spravodlivému a trvalému mieru na Blízkom východe, „vdýchne nový život konferencii, ktorá sa zdala byť odsúdená na bezvýznamnosť“, komentoval analytik Medzinárodnej krízovej skupiny Richard Gowan.

Ostatní účastníci sa budú musieť rozhodnúť

Ostatní účastníci sa budú podľa neho musieť rozhodnúť, či majú tiež oznámiť svoj zámer uznať Palestínu ako štát. Podľa šéfa francúzskej diplomacie Jeana-Noëla Barrota sa tak chystajú spraviť ďalšie európsky krajiny. Francúzsko podľa AFP dúfa, že ho bude nasledovať Británia. Viac než 200 britský poslancov na to v piatok vyzvalo premiéra Keira Starmera. Ten však zdôraznil, že uznanie Palestínskeho štátu „musí byť súčasťou širšieho plánu“.

Myšlienku riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu založeného na existencii dvoch samostatných štátov podporuje už niekoľko desaťročí prevažná väčšina členských štátov OSN. Po takmer dvoch rokoch vojny v Pásme Gazy, pokračujúcom rozširovaní izraelských osád na Západnom brehu Jordánu a vyhláseniach izraelských predstaviteľov o zámeroch anektovať okupované územie však podľa AFP panujú obavy, že zriadiť Palestínsky štát by mohlo byť z geografického hľadiska nemožné.

Konferencia v New Yorku potrvá do stredy

Konferencia v New Yorku, ktorá potrvá do stredy, sa okrem uľahčenia podmienok na uznanie Palestínskeho štátu zameria na tri ďalšie oblasti: reformu Palestínskej samosprávy; odzbrojenie militantného hnutia Hamas a jeho vylúčenie z palestínskeho verejného života; a normalizáciu vzťahov s Izraelom zo strany arabských štátov, ktoré tak ešte neurobili, objasnila francúzska agentúra. Podľa jej francúzskeho diplomatického zdroja sa neočakáva, že na stretnutí budú oznámené nové normalizačné dohody. Barrot však v rozhovore pre týždenník La Tribune Dimanche povedal, že „arabské krajiny po prvýkrát odsúdia Hamas a vyzvú ho na odzbrojenie“.

Na konferencii nebudú mať zastúpenie USA ani Izrael, ktorého vláda je pod čoraz väčším tlakom viacerých západných štátov a medzinárodných organizácií v súvislosti so svojím postupom vo vojne proti Hamasu v Pásme Gazy. Izraelské sily sa v enkláve podľa nich dopúšťajú napríklad porušovania ľudských práv Palestínčanov. Tel Aviv taktiež uvalil na pásmo blokádu dodávok humanitárnej pomoci, v dôsledku čoho sa tam zhoršila humanitárna kríza a miestnym obyvateľom hrozí vyhladovanie.

USA už vopred v diplomatickom demarši vyzvali vlády celého sveta, aby sa na konferencii OSN nezúčastnili. Podujatie sa malo konať pôvodne v júni, bolo však odložené. USA v dokumente uviedli, že krajiny, ktoré po konferencii podniknú „protiizraelské kroky“, budú vnímané ako konajúce v rozpore so záujmami zahraničnej politiky USA a Washington by na to mohol patrične reagovať.