Európa balansuje nad priepasťou! Šefčovič zhodnotil šance na obchodnú dohodu s USA

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRUSEL - Európska komisia (EK) sa v obchodných rokovaniach so Spojenými naďalej zameriava na pozitívny výsledok a robí všetko pre to, aby to dosiahla do 1. augusta. Informovalo o tom v nedeľu konzorcium európskych tlačových agentúr (Europeam Newsroom, ENR).