Sú vystavené, bez dohľadu a lákajú ľudí: Zo stanov pred obchodmi museli vyháňať neželaných hostí, aj milencov!

(Zdroj: FB / Týdeník policie)

KLADNO - Teplé mesiace so sebou prinášajú nástrahy na každom rohu a svoje by o tom vedeli povedať aj predavači v športových obchodoch. V stanoch, ktoré majú často vystavené pred obchodom, sa totiž často zložia neželaní hostia. Tých musia vo väčšine prípadov riešiť privolaní policajti. Teraz sa podelili so skúsenosťami z takejto razie. Z vystaveného stanu museli dokonca vyháňať aj pár, ktorý si prišiel užiť chvíľu súkromia!