Cholera opäť straší: V Poľsku hlásia druhý podozrivý prípad

Nemocnica odoslala vzorky odobraté pacientovi na podrobnejšie vyšetrenie do Varšavy. Výsledky by mali byť známe na budúci týždeň. "Muž je v starostlivosti lekárov, je v stabilizovanom stave," povedala okresná hygienička Elžbieta Pilková. Dodala, že podľa predbežných informácií muž nebol v poslednom čase v cudzine. Úrady sa snažia zistiť príčinu ochorenia aj okruh ľudí, ktorí s pacientom prišli do styku, aby ich umiestnili do karantény.

Prvý prípad podozrenia

Prvý prípad podozrenia na choleru sa vyskytol na opačnom konci krajiny. V nedeľu v Štetíne na severozápade Poľska hospitalizovali seniorku s príznakmi choroby. Konečné výsledky vyšetrení tejto pacientky majú byť podľa hovorcu hlavného hygienika známe budúci pondelok, dodal denník.

Čo je cholera?

Cholera je akútne hnačkové ochorenie spôsobené baktériou Vibrio cholerae. Táto baktéria produkuje toxíny, ktoré vedú k silným hnačkám a vracaniu, čo môže viesť k rýchlej dehydratácii a prípadne aj k úmrtiu, ak sa ochorenie nelieči. Cholera sa šíri fekálno-orálnou cestou, najčastejšie kontaminovanou vodou a potravinami.

Ak sa cholera nelieči, každý druhý nakazený človek zomiera. Pri vhodnej liečbe antibiotikami a zavodňovaní organizmu ale choroba podľahne menej ako jedna setina pacientov, napísal list Rzeczpospolita.