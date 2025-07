Západ je bezmocný: Sankcie proti Rusku vôbec nezaberajú! Putinova ekonomika rastie, varujú Briti

Ruský prezident Vladimir Putin sa môže spokojne usmievať. (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Západ si od sankcií proti Rusku sľuboval ekonomické zovretie, ktoré by Kremeľ prinútilo pribrzdiť vojenské ťaženie. No realita je omnoho odlišnejšia. Ruská ekonomika sa nevzdala, práve naopak – preukazuje pozoruhodnú odolnosť. Napriek vojne, embargám a politickej izolácii dosahuje rast, buduje rezervy a investuje do armády. A svet sa pýta: ako je to vôbec možné?