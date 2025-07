EÚ označila verdikt súdu v Haagu za dôležitý: Štáty musia spolupracovať v boji proti zmene klímy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRUSEL - Európska únia vo štvrtok označila za „dôležité“ stanovisko Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu, podľa ktorého sú krajiny povinné spolupracovať v boji proti zmene klímy a zlyhanie by potenciálne mohlo viesť k odškodňovaniu. Informuje o tom agentúra AFP.

MSD vo viac než 500-stranovom stanovisku, ktorého vydaním ho v roku 2023 poverila OSN, uznal, že zmena klímy predstavuje naliehavú a existenčnú hrozbu so závažnými a ďalekosiahlymi dôsledkami pre prírodné ekosystémy a ľudstvo a že emisie skleníkových plynov sú jednoznačne spôsobené ľudskou činnosťou a nie sú územne obmedzené. „Iba to potvrdzuje závažnosť výziev, ktorým čelíme, ako aj dôležitosť klimatických opatrení a Parížskej dohody. Zároveň to opätovne potvrdzuje potrebu podniknúť spoločné a ambiciózne kroky,“ vyhlásila hovorkyňa Európske komisie Anna-Kaisa Itkonenová na tlačovej konferencii.

V poradnom stanovisku MSD uviedol, že krajiny porušujúce svoje klimatické záväzky sa dopúšťajú „protiprávneho činu“. Dokument nie je právne záväzný, no stále má politický a právny význam. Itkonenová povedala, že komisia vzala toto stanovisko na vedomie a v súčasnosti „skúma podrobnosti“. Brusel bude pokračovať vo svojom úsilí dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, dodala.

Začiatkom tohto mesiaca EÚ predstavila svoj dlho odkladaný plán na zníženie emisií skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Dosiahnuť by to chcela do roku 2040. Zaviedla však aj nové sporné a flexibilné opatrenia, aby si získala najskeptickejšie členské štáty, pripomína AFP.