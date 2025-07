Pre búrku Wipha zomrel vo Vietname najmenej jeden človek a ďalší zostáva nezvestný

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Duong Van Giang/VNA via AP)

Rozsiahle škody na životoch a majetku

Obeťou búrok je 59-ročný muž z provincie Nghe An, na ktorého dom spadol ešte v nedeľu strom. Táto provincia patrila podľa AP medzi najviac postihnuté oblasti v krajine.

Nezvestnou je žena, ktorú odplavila povodňová voda. Štyria ďalší ľudia utrpeli zranenia. Záplavy tiež poškodili stovky domov, zničili úrodu a odrezali odľahlé komunity od zvyšku populácie, uviedli vietnamské úrady.

🔹Imágenes de los fuertes vientos e intensas lluvias con las que el tifón Wipha golpeó a Hong Kong y Vietnam en plena época de estos fenómenos en el continente asiático.#ElNacional pic.twitter.com/HQBnlABX3b — El Nacional (@elnacionalpy) July 22, 2025

Takmer 400 domácností evakuovali z oblastí provincie Nghe An náchylných na zosuvy pôdy. Niekoľko horských komunít zostáva podľa tamojších úradov bez elektriny. Búrka Wipha zasiahla pobrežie Vietnamu v utorok ráno s rýchlosťou vetra do 102 kilometrov za hodinu. Následne zoslabla a presunula sa do vnútrozemia.

V Thajsku spôsobili dažde povodne

V susednom Thajsku spôsobili silné dažde od utorňajšej noci do stredajšieho rána povodne v niekoľkých severných provinciách, rozvodnili rieky a zaplavili domy. Úrady uviedli, že postihnutých bolo viac ako 350 ľudí, no žiadne obete hlásené neboli.