Donald Trump hovoril s premiérom Kambodže aj Thajska o prímerí v pohraničnej oblasti

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

„Práve som hovoril s premiérom Kambodže o zastavení vojny s Thajskom,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. „Hneď teraz volám úradujúcemu premiérovi Thajska, aby som ho rovnako požiadal o prímerie a UKONČENIE vojny, ktorá tam momentálne zúri... veľmi mi to pripomína konflikt medzi Pakistanom a Indiou, ktorý sa podarilo úspešne ukončiť,“ dodal Trump.

Chvíľu na to v ďalšom príspevku na Truth Social uviedol, že s thajským premiérom Pchúmtchamom Véčajačajom viedol „veľmi dobrý rozhovor“. „Thajsko, rovnako ako Kambodža, chce okamžité prímerie a MIER. Teraz túto správu odovzdám premiérovi Kambodže. Po rozhovore s obomi stranami sa zdá, že prímerie, mier a prosperita sú jasné. Uvidíme čoskoro!,“ dodal americký prezident.

Konflikt eskaloval do ozbrojených bojov

Dlhoročné napätie medzi susedným krajinami juhovýchodnej Ázie eskalovalo vo štvrtok do ozbrojených zrážok v pohraničnej oblasti, do ktorých sa zapojili stíhačky, delostrelectvo, tanky i pozemné jednotky. Obe strany vzájomne obviňujú tú druhú, že útočila ako prvá. Úradujúci thajský premiér Véčajačaj v piatok ráno varoval, že ozbrojené potýčky by mohli prerásť do vojny. Kambodža v piatok večer vyzvala na okamžité a bezpodmienečné prímerie.

Obe krajiny vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Nový konflikt vypukol iba krátko po tom, čo si krajiny navzájom vyhostili svojich diplomatických zástupcov.