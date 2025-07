Šokujúca nehoda autobusu: VIDEO Vošiel pod most a odtrhlo mu strechu! Traja ľudia sú vážne zranení

Z autobusu sa stal kabriolet. (Zdroj: Facebook)

MANCHESTER - Šok pri britskom Manchesteri. Bežná jazda linkového autobusu sa v zlomku sekundy zmenila na katastrofu. V Eccles vodič obišiel plánovanú trasu a narazil do železničného mosta. Výsledok? Roztrhaná strecha, vystrašení cestujúci, výkriky z poschodia a zranenia, ktorých následky budú niektorí niesť do konca života.

Sekunda nepozornosti

V pondelok popoludní 21. júla krátko po 15:00 prebiehal na Barton Lane v Eccles bežný ruch – až do chvíle, keď dvojposchodový autobus linky 100, smerujúci z Shudehillu do Salfordu, nečakane zišiel z pôvodnej trasy. O pár sekúnd neskôr narazil do železničného mosta, ktorý bol pre vozidlo jednoducho prinízky.

Zábery z incidentu, ktoré kolujú na internete, vyrážajú dych. Autobus síce prešiel pod mostom, no jeho strecha zostala doslova odtrhnutá a ležala roztrieštená na vozovke. Horné poschodie ostalo ako otvorený kabriolet. Jeden z cestujúcich bol dokonca vymrštený von.

Krv, výkriky a trosky. Zásah ako pri katastrofe

Svedkovia opisujú chvíle hrôzy – z poschodia autobusu sa ozývali výkriky, keď sa záchranári snažili dostať k zraneným. Na miesto okamžite dorazilo desať sanitiek, záchranársky vrtuľník a špeciálne tímy HART. Záchranné operácie prebiehali v režime masového ohrozenia.

Bilancia: 20 zranených, z toho traja vo vážnom stave. Medzi nimi 19-ročná žena a dvaja muži vo veku 20 a 40 rokov. Všetci boli hospitalizovaní s ťažkými poraneniami. Ostatní utrpeli stredne ťažké alebo ľahké zranenia a boli ošetrení na mieste.

Mohol to šofér prehliadnuť?

Nad miestom nehody viseli výstražné značky aj reťaze upozorňujúce na výšku mosta. Ako je možné, že ich vodič prehliadol? Zástupca mestského dopravného podniku Transport for Greater Manchester oznámil, že sa okamžite začalo naliehavé vyšetrovanie.

Zatiaľ je isté len jedno – autobus nešiel po svojej bežnej trase. Šofér, približne 50-ročný muž, bol zatknutý pre podozrenie z nebezpečnej jazdy, ktorá spôsobila vážne zranenia. Po výsluchu ho prepustili na kauciu. Polícia zároveň žiada všetkých svedkov, aby sa prihlásili.

Most smrti: druhý prípad v priebehu roka

Ako upozorňuje britská stanica BBC, ide o opakovaný incident. V tom istom úseku narazil autobus do mosta už v apríli 2023 – aj vtedy prišiel o strechu. Napriek tomu zostáva miesto stále prístupné aj pre vysoké vozidlá.