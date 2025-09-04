Policajti ostali v šoku! NEUVERITEĽNÉ, čo robil počas jazdy vodič autobusu plného ľudí... VIDEO To vážne?

PRAHA - Vodič diaľkového autobusu bol prichytený pri nebezpečnom správaní za volantom. S cigaretou v jednej ruke a mobilom v druhej riadil autobus plný ľudí, čím vážne ohrozil bezpečnosť cestnej premávky.
V polovici augusta sa v Prahe naskytol českým policajtom šokujúci pohľad. Vodič diaľkového autobusu bol prichytený, ako počas jazdy opierajúc sa o volant telefonuje s mobilným telefónom pri uchu, fajčí cigaretu a pritom riadi plne obsadený autobus.
Šofér svojím konaním vážne ohrozil nielen bezpečnosť cestujúcich v autobuse, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Keď bol zastavený políciou, prejavil nesúhlas s výškou pokuty, ktorú považoval za neprimeranú. V dôsledku toho sa policajti rozhodli postúpiť prípad príslušnému správnemu orgánu. Očakáva sa, že v správnom konaní bude vodičovi udelená oveľa vyššia pokuta.
Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách opatrní a nikdy zbytočne neriskovali, obzvlášť v situáciách, keď sú zodpovední za bezpečnosť iných. Vodičov vyzýva, aby sa vyhýbali rizikovému správaniu na cestách a uvedomili si, že ich konanie môže mať závažné dôsledky pre životy mnohých ľudí.