Desivé! TIETO obľúbené aplikácie v telefóne vás špehujú, TOTO všetko o vás vedia: 5 spôsobov, ako sa chrániť

Výskum sa zameral na aplikácie sociálnych médií, online nakupovania, fitness a inteligentnej domácnosti. Zistilo sa, že všetky skúmané aplikácie žiadajú o "rizikové" povolenia, ako je prístup k polohe, mikrofónu a súborom v zariadení – často aj v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné pre ich fungovanie.

Experti preto varujú používateľov, aby boli opatrnejší pri udeľovaní povolení pri sťahovaní aplikácií. Bezmyšlienkovité súhlasenie s požiadavkami môže viesť k vážnemu narušeniu súkromia. "Hoci sa mnohé z týchto aplikácií javia ako bezplatné, v skutočnosti používatelia platia svojimi údajmi – často v desivom množstve," varuje Harry Rose, redaktor Which?.

20 aplikácií - až 882 povolení

Výskumníci zistili, že ak by mal niekto nainštalovaných všetkých 20 skúmaných aplikácií, udelil by celkovo 882 povolení. Čínska aplikácia Xiaomi Home požadovala najviac – až 91 povolení, z toho päť označených ako "rizikové". Medzi sociálnymi médiami bol najnáročnejší na údaje Facebook so 69 povoleniami, nasledovaný WhatsAppom so 66 povoleniami.

Medzi rizikové povolenia patria tie, ktoré umožňujú prístup k vášmu mikrofónu, čítanie súborov vo vašom zariadení alebo zobrazenie vašej presnej polohy (zvyčajne označovanej ako „presná poloha“). Takéto údaje sú cennou komoditou a môžu firmám umožniť zacieliť na používateľov „neuveriteľne presné reklamy“. Niektoré aplikácie, ako AliExpress a Temu, boli kritizované za agresívny marketing a odosielanie údajov do Číny. AliExpress požadoval šesť rizikových povolení, ako napríklad presnú polohu, prístup k mikrofónom a čítanie súborov v zariadení.

Hoci v niektorých prípadoch sú rizikové povolenia opodstatnené (napríklad prístup k mikrofónu pre WhatsApp alebo Ring Doorbell), v iných prípadoch je ich potreba nejasná. Napríklad štyri aplikácie – AliExpress, Facebook, WhatsApp a Strava – žiadali povolenie na sledovanie nedávno použitých alebo aktuálne spustených aplikácií. Odborníci zdôrazňujú, že používatelia by mali byť opatrnejší a neschvaľovať povolenia automaticky bez premyslenia. "Náš výskum podčiarkuje, prečo je také dôležité kontrolovať, s čím súhlasíte pri sťahovaní novej aplikácie," dodáva Rose.

Aplikácia Smart Things od spoločnosti Samsung si vyžiadala 82 povolení (z ktorých osem je rizikových), nasledovala Facebook (69 povolení, šesť rizikových) a WhatsApp (66 povolení, šesť rizikových). Šestnásť z 20 aplikácií žiadalo povolenie na vytváranie okien nad inými aplikáciami, čo umožňuje zobrazovať vyskakovacie okná aj keď používateľ zakázal notifikácie.

Názov aplikácie Celkový počet povolení Rizikové povolenia Bosch Home Connect 22 2 AliExpress 50 6 Amazon 48 4 Calm 23 2 Facebook 69 6 Flo 45 1 Instagram 56 4 MyFitnessPal 34 3 Ring Doorbell 37 5 Samsung Smart Things 82 8 Shein 27 4 Strava 38 5 Temu 12 2 TikTok 41 3 Tuya 48 5 WhatsApp 66 6 Vinted 25 2 YouTube 47 4 Xiaomi 91 5 Impulse 21 1

V reakcii na zistenia sa viaceré spoločnosti vyjadrili k bezpečnosti svojich aplikácií. Meta (vlastník WhatsApp, Facebook a Instagram) uviedla, že žiadna z ich aplikácií nespúšťa mikrofón na pozadí bez vedomia používateľa. Samsung zdôraznil, že všetky ich aplikácie sú navrhnuté v súlade so zákonmi o ochrane údajov. TikTok tvrdí, že ručí za súkromie a bezpečnosť.

5 spôsobov, ako zlepšiť súkromie v aplikáciách

Našťastie existujú kroky, ktoré môžete urobiť pre ochranu súkromia pri používaní aplikácií. Magazín Which? priniesol 5 tipov, vďaka ktorým sa zníži množstvo údajov a povolení, ktoré zdieľate.