Tisíce klientov musia konať: Veľká slovenská banka varuje pred stratou prístupu k účtu

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Klienti jednej z najväčších bánk na Slovensku by si mali čím skôr skontrolovať svoju e-mailovú schránku, SMS správy či notifikácie v mobile. Slovenská sporiteľňa totiž vyzýva na povinnú aktualizáciu osobných údajov. Kto to neurobí, môže prísť o prístup do internet bankingu George.