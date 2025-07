Veľká rana pre Trumpa: Chcel sa zbaviť kontraktov s Muskom! Zistil niečo strašné, USA sú na ňom závislé

Donald Trump a Elon Musk (Zdroj: TASR/AP Photo)

Politika verzus technológia

Keď sa začiatkom júna medzi Donaldom Trumpom a Elonom Muskom roztrhlo vrece s verejnými výpadmi, v Bielom dome sa začalo konať. Federálna Správa všeobecných služieb (GSA) podnietila internú revíziu všetkých kontraktov so spoločnosťou SpaceX – v snahe znížiť závislosť vlády od impéria najbohatšieho muža sveta.

No audit, o ktorom informoval The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním na vládne zdroje, odhalil niečo, čo Biely dom zrejme nechcel počuť: väčšina zmlúv so SpaceX je životne dôležitá pre misie NASA aj Pentagónu. A ak by došlo k ich ukončeniu, neexistuje za ne rovnocenná náhrada.

Musk drží kľúč k obežnej dráhe

Podľa WSJ Trumpova administratíva „odkryla, ako hlboko sa americká vláda spolieha na pokročilé technológie SpaceX“. V mnohých prípadoch ide o štarty rakiet či satelitné služby na nízkej obežnej dráhe, kde sú reálne alternatívy buď len na papieri, alebo bojujú s oneskorením a technickými problémami.

Zatiaľ čo sa prezidentovi ľudia pokúšajú povzbudiť konkurenciu k podávaniu ponúk, iné firmy nestíhajú vývoj ani testovanie. Musk medzitým ďalej podpisuje nové štátne kontrakty – a upevňuje svoju dominanciu.

Miliardová závislosť

Len v apríli SpaceX podpísal s Pentagónom zmluvu za 5,9 miliardy dolárov, ktorá zahŕňa 28 štartov v rámci národnej bezpečnosti. V máji vyniesol do vesmíru vylepšený GPS satelit pre Vesmírne sily USA a na konci mesiaca má dopraviť ďalšiu posádku na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

A práve Crew Dragon – jediná americká loď certifikovaná na prepravu ľudí do vesmíru – patrí Muskovmu impériu. Okrem toho využíva NASA aj viacnásobne použiteľné rakety Falcon, ktoré skracujú čas a znižujú náklady.

Musk dodáva internet aj pre špiónov

Vplyv SpaceX však nekončí pri raketách. Firma sa čoraz viac uplatňuje aj ako dodávateľ vysokorýchlostného internetu pre federálne agentúry prostredníctvom siete satelitov Starlink. A nie je tajomstvom, že jej kapacity využívajú aj americké spravodajské služby.

Spolupráca, ktorá sa zrútila

V predchádzajúcej volebnej kampani patril Elon Musk medzi Trumpových najvplyvnejších spojencov a stal sa dokonca symbolickou tvárou nového „ministerstva efektivity“ DOGE. No na začiatku júna prišiel zlom: Musk ostro skritizoval prezidentov „veľký krásny zákon“ o znížení daní a výdavkov, ktorý podľa neho len prehlbuje federálny deficit.

Trump odpovedal tvrdým útokom: „Elon možno dostáva najväčšie dotácie v histórii. Bez nich by už musel zatvoriť firmu a vrátiť sa do Južnej Afriky.“ Dodal, že DOGE by sa mal pozrieť na všetky jeho zmluvy, lebo „by sa tým ušetrili veľké peniaze!“

Realita: nie je ho čím nahradiť

WSJ však naznačuje, že pokus odstrihnúť Muska od štátnych zákaziek nie je pre Trumpovu administratívu taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdalo. Ministerstvá, armáda, NASA – všetci sú na ňom dočasne závislí. Vesmír patrí SpaceX. A Amerika to vie.