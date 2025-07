Nemecko a Francúzsko vyzývajú USA na seriózne a cielené obchodné rokovania

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a nemecký kancelár Olaf Scholz. (Zdroj: TASR/AP/Mohammed Badra)

„Chceme seriózne a cielené rokovania so Spojenými štátmi, to je postoj Nemecka a Francúzska,“ povedal nemecký minister Lars Klingbeil a zdôraznil, že „nové hrozby alebo provokácie každý deň zo strany USA nepomáhajú“.

Clá ohrozujú aj americkú ekonomiku

Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa ohrozujú americkú ekonomiku prinajmenšom rovnako ako európsku, upozornil Klingbeil počas spoločnej tlačovej konferencie s francúzskym kolegom Ericom Lombardom. „Trumpove clá majú len porazených,“ vyhlásil nemecký minister. Uviedol tiež, že Európa sa snaží dosiahnuť „spravodlivú dohodu“ s USA a neakceptuje hocijaký výsledok.

Trump pohrozil EÚ clom vo výške 30 % od 1. augusta, ak dovtedy nedosiahne dohodu s Washingtonom. V prípade ich zavedenia by sa zmenili pravidlá hry pre Európu, zničilo by to veľké časti transatlantického obchodu a prinútilo by to tzv. starý kontinent prehodnotiť jeho ekonomický model zameraný na export.

Globálne obchodné konflikty

„Zažívame globálne obchodné konflikty a sme pevne presvedčení, že európska suverenita je v týchto časoch o to dôležitejšia,“ povedal Klingbeil v Berlíne novinárom. Poznamenal pritom, že ak dohoda nebude možná, sú potrebné rozhodné protiopatrenia. „Aby sme to zhrnuli - naša ruka zostáva natiahnutá, ale nebudeme súhlasiť so všetkým, prípadné protiopatrenia sa musia naďalej pripravovať,“ povedal Klingbeil. „V tomto sa Francúzsko a Nemecko úplne zhodujú.“